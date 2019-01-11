(Görüntülü) Yoğun tipi ve karda, yaralı köpeği kurtarma seferberliği

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'ın İpekyolu ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek için Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ve Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri seferber oldu. Yaralı köpek ekiplerin uzun uğraşı sonucunda tedavi altına alındı. Merkezde yapılan müdahale ile köpekten onlarca saçma tanesi çıkartıldı. Yaralı köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar sahibine teslim edilecek.



İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi\'nde yaşayan Fuat Eraygen\'in köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Köpek kanlar içinde yere yığılınca Eraygen durumu Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. Yaralı köpeği kurtarmak için yola çıkan hayvan ambulansı bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi. Kapalı yol bilgisinin Büyükşehir Belediyesine aktarılmasıyla bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin öncülüğünde, 3 saat süren çalışma ile yaralı köpeğe ulaşıldı. Yaralı köpeğe ilk müdahalenin ardından ambulansla bulunduğu alandan alınarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine kaldırıldı. Merkezde yapılan müdahale ile köpekten onlarca saçma tanesi çıkartıldı. Yaralı köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar sahibine teslim edilecek.



Kar ve fırtınaya rağmen zorlu yolu aşarak köpeğini kurtaran ekiplere teşekkür eden Fuat Eraygen, \"Köpeğim silahla vuruldu. Silah sesini de duydum. Evin önüne geldiğinde köpek kanlar içerisindeydi. Yan yatmış, acı çekiyordu. Hemen Van Büyükşehir Belediyesini aradım. Ortanca köyümüz Van merkeze 37 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu zorlu şartlarda kar ve fırtınada gelip köpeğime ilk müdahaleyi burada yaptılar. Merkezde ise tedavisini devam ettirecekler. Belediyemizin hayvanlara karşı böyle duyarlı olması gerçekten mutluluk verici.\" dedi.



Köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge ise \"\'İlk müdahalemizde köpeğin sağ arka tarafında saçma denilen mermi izlerine rastladık. Bir kısmı delip geçmişti. Bir kısmı da halen bacağındaydı. Çok acı çekiyordu. Saçmaları bacaktan temizledik. Bir diğer kısmında olan saçmaları da çıkartacağız. Köpeğin durumu şuanda iyi, gerek antibiyotik gerekse dolaşım sistemindeki tedavilerin hepsi titizlikle yürütülüyor. Birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz. Toplumumuz da her havlayan köpeğin ısıracağı mantığı var. Köpekler bazen farklı sıkıntılarda da insanlara havlayarak çağrıda bulunabiliyorlar. Özelikle kış aylarında hayvanlara karşı daha merhametli ve empati kurarak yaklaşmalıyız\" dedi.

