(Görüntülü) YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI

(Haber Mehmet CANDAN ? Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA)İZMİR\'de de tüm Türkiye\'de olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15?te başladı. Sınava giren öğrenciler ile aileleri ise dünkü sınavda soruların uzun olmasından ve zaman yetmemesinden yakındı. YKS?nin ikinci oturumu AYT, bu sabah 10.15?te başladı. Sınav öncesi okullardaki giriş noktalarında öğrenciler güvenlik tedbirlerinin ardından salonlara alındı. Bazı öğrenciler kimliklerindeki fotoğrafların eski olması nedeniyle sıkıntı yaşarken, sınav görevlileri sık sık kapıların saat 10.00?da kapatılacağı uyarısında bulundu. Saat 10.00?da ise tüm kapılar polis tarafından kapatıldı. Aileler ise okul bahçesinde Kuran-ı Kerim okuyup dua ederek bekledi. Sınava giren öğrenciler dün yapılan oturumda ise soruların uzun olması, cevapların benzer olması ve zamanın yetmediğinden yakındı. \'MATEMATİK SORULARI BİLE PARAGRAF ŞEKLİNDEYDİ\' Sınava giren öğrencilerden Şerife Tokgöz soruların çok zor olduğunu belirterek, ?Dünkü sınavda Felsefe ve Din soruları çok zordu. Matematik kolaydı ancak çok uzun paragraflar vardı. Türkçe soruları da çok uzundu. Çok vakit kaybettirici sorular vardı. Yaklaşık 1 saatimi Türkçe sorularına harcadım. Geriye çok zaman kalmadı. Zaman biraz daha uzun olsaydı daha güzel bir sınav olabilirdi dedi. Sınavda cevapların benzerliğinden yakınan Teslime Aydemir ise, ?Ben Sayısal bölümü öğrencisiyim. Deneme sınavlarında Felsefe yapıyordum ancak dünkü sınavda tamamen bilgi ağırlıklıydı. Hiç Felsefe sorusu yapamadım, geçen yıllardan çok farklı bir sınav oldu. Matematik de beklediğimizden farklıydı ve sorular uzundu. Sınav heyecanından bakamadığım sorular oldu. Sınavda en büyük sıkıntı süreydi. Çok kötü denemez ama bakamadığım sorular beni üzdü. Özellikle Türkçe soruları çok benzerdi dedi. AİLELER DE SORULARDAN YAKINDI Çocuklarını okul bahçesinde bekleyen aileler de dünkü oturumda çocuklarının zorlandığını söyledi. Oğlu için bahçede dua eden Elvan Çelik, ?Herkes gibi ben de çok heyecanlıyım. Rabbim tüm öğrencilerin emeklerini boşa çıkarmasın. Herkes istediği yeri kazansın dedi. Soruların uzun olduğu için oğlunun zorlandığını söyleyen baba Kader Çelik ise şunları söyledi ?İki gündür buralarda bekliyoruz. Çocuğumuz gibi bizde heyecanlıyız. Yani sınavların iyi geçmesini diliyoruz, dua ediyoruz. Doktor ya da avukat olmak istiyor. Dünkü sorular çok uzunmuş, ve zaman kısıtlı olduğu içinde Türkçe ve Matematik sorularına zaman yetmemiş. Çocuklar için kötü bir durum. 10 soru ancak çözebilmişler. Soruları okumaktan zaman kalmamış. Dünkü sınavdan kızının ağlayarak çıktığını dile getiren Ayşe Yıldız, ?Heyecanla çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuk gelişimini istiyor kızım. İnşallah olur. Dünkü sorular çok zormuş, dün ağlayarak çıktı sınavdan. Sorular çok uzun olduğu için yetiştirememiş dedi. YKS?nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de öğleden sonra yapılacak.