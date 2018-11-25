(Görüntülü) Yılport Samsunsporlu oyuncular ‘Kadına Şiddete Hayır' dedi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - Yılport Samsunsporlu futbolcular, 25 Kasım Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, nedeniyle kamera karşısına geçti, \'Kadına Şiddete Hayır\' diyerek toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştı. Nuri Asan Tesisleri\'nde kamera karşısına geçen Yılport Samsunsporlu futbolcular, ellerine aldıkları dövizlere hazırlanan yazıları okuyarak kadına karşı uygulanan şiddeti önlemek için video çekti. Oyuncular, tek tek dövizleri ellerine alıp kamera karşısında; ‘Susmayın, korkmayın, sessiz kalmayın, o benim annem, o benim eşim, o benim kardeşim’ dediler. Oyuncular daha sonra hep birlikte ‘Kadına Şiddete Hayır’ diyerek farkındalık oluşturmaya da çalıştı.