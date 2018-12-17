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(Görüntülü) Yılmaz Vural'a hırsızlık şoku

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ teknik direktör Yılmaz Vural'ın Kadıköy'de bulunan evine hırsız girdi

17 Aralık 2018 18:54

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ teknik direktör Yılmaz Vural\'ın Kadıköy\'de bulunan evine hırsız girdi.Yılmaz Vural\'ın Kadıköy Göztepe\'deki evine hırsız girdi. Hırsızların evde bulunan televizyonu çaldığı öğrenildi. Yılmaz Vural\'ın geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Nurettin Vural\'ın vefatının ardından zaman zaman binaya geldiği öğrenildi. Apartman görevlisi kadın, “Kapıyı kırmışlar, televizyon ve bilgisayarı almışlar\" dedi. Polis, hırsızlıkla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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