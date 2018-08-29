(Görüntülü) Yıldız Tilbe, sahnede Uşak halısına yatarak poz verdi

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK Belediyesi, Utaş Uşakspor\'un 2018-2019 sezonu açılış gecesi için düzenlenen konserde sahneye çıkan şarkıcı Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarını söyledi. Yıldız Tilbe konser sonunda, Belediye Başkanı Nurullah Cahan\'ın hediye ettiği yıldız motifli Uşak halısının üstüne yatarak poz verdi. Utaş Uşakspor taraftarları, 2017-2018 sezonunda şampiyon olunması halinde şarkıcı Yıldız Tilbe\'nin kentte konser vermesi isteklerini sosyal medya üzerinden Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan\'a iletti. Başkan Cahan da şampiyon olunması halinde bunun sözünü verdi. Geçen sezon şampiyon olan Utaş Uşakspor 3\'ncü ligten 2\'nci lige yükselirken, yoğun talebe kayıtsız kalmayan Başkan Cahan, Yıldız Tilbe\'yi Uşakspor\'un sezon açılışında Uşaklarla buluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda düzenlenen konsere; AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın ve çok sayıda Uşaklı katıldı. Konserde Utaş Uşakspor futbolcuları ve teknik ekip de tam kadro yer aldı. Yıldız Tilbe konserde sevilen şarkılarını söyledi. Konser sonunda Yıldız Tilbe, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan\'ın hediye ettiği Uşak halısının üzerine yatarak poz verdi. Tilbe\'ye Uşakspor forması da hediye edildi.