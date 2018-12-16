(Görüntülü) Yıldız Dağı'nda 'kayak' yoğunluğu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, sezonun açılmasıyla kayak yapmak isteyenler, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi\'ne akın etti. Turlarla çevre illerden gelen üniversiteliler, kayak yapmanın yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenleyerek, eğlendi. Sivas\'ta, son günlerdeki kar yağışıyla birlikte Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi\'nde kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının yaklaşık 30 metreyi bulduğu kayak merkezine hafta sonunu fırsat bilenler akın etti. Tokat, Amasya, İstanbul ve özellikle çevre illerden kayak merkezine gelenler, tamamı açılmayan pistleri doldurdu. Turlarla çevre illerden gelen üniversite öğrencileri ise kayak yapmanın yanı sıra çeşitli oyunlar düzenleyerek, doyasıya eğlendi. \'EN GENÇ VE EN EKONOMİK TESİS\' Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Sorumlusu, Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, tesis hakkında bilgi verdi. Karla birlikte kayak sezonunun açıldığını kaydeden Altun, \"Dünden itibaren yoğun ilgiyle karşı karşıyayız. Hem çevre illerden hem de Sivas\'tan insanlar akın etmekte. Sezonumuz gayet iyi başladı. Şu anda otelimizde kısmı doluluk var. Sömestir itibarıyla da otellerimizin doluluğu da yüzde 100\'e yaklaştı. Tesisimiz de profesyonel kayakçıların pistlerimiz ve acemilerin kayacağı pistlerimiz mevcuttur. Hizmet verme noktasında hiçbir eksiğimiz bulunmamaktadır. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi en genç ve en ekonomik tesis olarak tanımlamaktayız. Bizim hedefimiz sürekli yukarıya doğru çıkarmaktır\" diye konuştu. Kayak yapmaya gelenler ise eğlenceli saatler geçirdiklerini belirtti. Tokat\'tan kayak yapmaya Sivas\'a gelen Bilgenur Yüce, \"Üniversitenin düzenlemiş olduğu bir geziyle buraya geldik. İlk defa geliyorum ve çok güzel bir yer\" dedi. Selin Polat da kayak merkezini çok beğendiğini aktararak, \"Buraya gelmek çok istiyordum. Hava çok soğuk ama çok eğlenceli. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum\" diye konuştu.