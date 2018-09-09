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(Görüntülü) Yıldırımın isabet ettiği ağaç parçalandı

Haci BOZKURT-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN'da yıldırımın isabet ettiği kayısı ağacı parçalandı

09 Eylül 2018 16:12

Haci BOZKURT-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN\'da yıldırımın isabet ettiği kayısı ağacı parçalandı. Kentte önceki gün etkili olan yağış sonrası Bozpınar Köyü\'ndeki kayısı bahçesine yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet ettiği bir ağaç parçalanırken, vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Bahçe sahibi Yusuf Öztürk, yıldırımın bahçedeki kayısı ağacına düştüğünü belirterek, Köyümüzde etkili olan sağanak yağış sırasında köye düştüğünden şüphelendiğimiz yıldırım, köydeki evimizin bitişiğindeki bahçemize düşmüş. Bahçedeki kaysı ağacının köküne düşmüş. Ağacın kökü paramparça olmuş. Yağış anında dışarıyı gözetliyorduk. Gök aniden bembeyaza büründü. Arakasından da yüksek bir ses geldi. Meğer o zaman yıldırım yakınımıza düşmüş dedi.

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