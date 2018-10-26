(Görüntülü) Yıldırım isabet eden minare hasar gördü

Eyyüp BURUN - GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te yıldırım isabet eden taş minarenin alemi sökülürken, külah bölümü de yıkıldı. Olay, 20 Ekim Cumartesi günü kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Geneyik Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalle ile aynı ismi taşıyan caminin taş minaresine, yıldırım isabet etti. Olayda minarenin alemi yerinden sökülürken, külah bölümü de yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan veya ölen olmazken, mahalleli yıkılma tehlikesi bulunan minarenin onarılmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Halit Yıldız, yıldırım isabet eden minaredeki taşların düşme tehlikesi olduğunu belirtek, \"Geçtiğmiz hafta yıldırım isabet etti. Minarede tahribat meydaan geldi. Gelen giden çok fotoğraflarını çekiyorlar ama henüz bir çalışma olmadı. Minaredeki taşların düşme tehlikesi var. Burada çocuklar oynuyor, biz camiye gidiyoruz, altından otobüs geçiyor. Biz belediyemizin bir an önce minareyi onarmasını istiyoruz\" dedi.