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(Görüntülü) Yılanı öldürmek isterken kendini vuran kadın toprağa verildi

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Anamur ilçesindeki evinin balkonunda gördüğü yılanı av tüfeğiyle öldürmek isterken yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Burcu Tere (33), toprağa verildi

19 Mayıs 2018 16:19

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Anamur ilçesindeki evinin balkonunda gördüğü yılanı av tüfeğiyle öldürmek isterken yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Burcu Tere (33), toprağa verildi. Olay, Güngören Mahallesi\'nde dün meydana geldi. Tek katlı müstakil evde oturan Burcu Tere, evinin balkonunda yılan gördü. İddiaya göre, adı ve yaşı açıklanmayan eşine durumu bildiren Tere, dolaptaki av tüfeğiyle yılanı öldürmek istedi. Yanlışlıkla tetiğe bastığı ileri sürülen Burcu Tere, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan genç kadını, yakınları hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın Burcu Tere yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi sonrası Burcu Tere\'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Güvenlik güçleri, görgü tanıkları ve genç kadının yakınlarının ifadesini aldı. Göngören Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toprağa verilen Burcu Tere\'nin yakınları güçlükle ayakta durdu.

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