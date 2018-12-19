(Görüntülü) Yıkım çalışması yapan iş makinesi binaya zarar verdi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de bina yıkım çalışması yapan iş makinesi, yan tarafta bulunan binadaki dairenin duvarını yıktı. Halide Edip Adıvar Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi\'nde bir binayı yıkma çalışması yapan iş makinesi, çalışmalar sırasında hemen bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki daireye zarar verdi. Binada bulunanlar panik yaşarken, yıkım çalışmalarına ara verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi geldi. Zabıta ekipleri zarar gören dairede inceleme yaptı. Yıkılan binanın yanındaki dükkanı işleten Abdullah Çatalbaş, \"1 haftadır burada yıkım çalışmaları sürüyordu. Kepçeyle yıkım yapılırken, yıkılan kolon yan binaya zarar verdi. Kasıtlı bir şey yok ama yıkılma şekli yanlış. O sırada kadın ve çocuk evdeymiş ama yaralı yok\" dedi.