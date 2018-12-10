(Görüntülü) 'Yeterli hizmet alamıyoruz' diyen köy referanduma gidiyor

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünün sakinlerinin ilgili kurumlardan yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle köyün Bayat ilçesine bağlanması için 2017 yılında başlattıkları girişimden \'referandum\' kararı çıktı. Köyde, 16 Aralık Pazar günü referandum yapılacak. Sungurlu\'ya 39 kilometre uzaklıktaki Kula köyünde bazı kişiler, bağlı bulundukları ilçeden yeterli hizmeti alamadıklarını öne sürerek, köylerinin Bayat ilçesine bağlanmasını istedi. Kaderlerine terk edildiklerinden ve hak ettikleri hizmeti alamadıklarından yakınan köy sakinleri, Bayat ilçesine bağlanmak için aralarında imza topladı. 2017 Ocak ayında köylüler arasında toplanan yaklaşık 150 imza, Sungurlu Kaymakamlığı\'na teslim edilmek üzere Kula Köyü Muhtarı Hicabi Altuntaş\'a verildi. Muhtar Altuntaş da teslim aldığı imzalarla köylerinin Bayat ilçesine bağlanması ve referandum yapılması talebini içeren dilekçeyle Kaymakamlığa başvuru yaptı. Başvuru sonrası incelemede bulunan Kaymakamlık tarafından köy sakinlerinin referandum talebi onaylandı. Köyde, 16 Aralık Pazar günü referandum yapılacak. 300 kişinin yaşadığı köyde, 164 seçmenin bulunduğu belirtildi. Referandum yapmalarına izin veren yazının 15 gün önce ellerine ulaştığını söyleyen Köy Muhtarı Hicabi Altuntaş, \"1999 yılından bu yana köy muhtarıyım. Biz üvey evlat muamelesi görüyoruz. Köyümüzün ihtiyaçlardı için defalarca ilgili kurumlara müracaatta bulunduk. Çalmadık kapı bırakmadık. Vermiş olduğumuz dilekçelere bile doğru düzgün bir cevap bize verilmedi. Biz de köy sakinleri olarak referanduma gitmeye karar verdik. Resmi müracaatımızı 2017 Ocak ayında Sungurlu Kaymakamlığı\'na yaptık. Ancak şimdi bize \'Referandum yapabilirsiniz\' diye cevap geldi. Biz de gelen cevabı köy camimizin duvarına astık. Bu Pazar günü referandum yapacağız. Büyüt çoğunluğun \'Evet\' diyeceğini düşünüyorum. Sandıktan çıkan karara göre gereken işlemleri yapacağız. Ne sonuç çıkarsa çıksın köyümüz için hayırlısı olsun\" dedi. Köy sakinlerinden Erdal Altakan (48) da \"Bizim yapmış olduğumuz istişarelerde, referandum yapıp Bayat ilçesine geçmek için bir talep oldu. Biz de bu talep doğrultusunda yapılacak referandumda oy kullanacağız. Ben bu değişikliği destekliyorum. Çünkü Sungurlu ilçesinin kamu kurumlarından yeterli hizmeti alamıyoruz\" diye konuştu. Köylülerden Fettah Altuntaş (50) ise referandum yapılması kararına destek verdiğini belirterek, \"Ben de Bayat ilçesine bağlanmamızı destekliyorum. İnşallah referandum sonucunda Bayat ilçesine bağlanırız\" dedi. Köyleri için taleplerine ilgili kurumlardan olumlu bir sonuç alamadıklarını belirten Erdal Altuntaş (40), \"Defalarca dilekçe yazdık. \'Suyumuz akmıyor, yolumuz bozuk, çamur\' dedik, kimse bize yardım etmedi. Ben de referandum kararını destekliyorum\" ifadelerini kullandı.