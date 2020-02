(Görüntülü) Yeter çifti, 10 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde oturan Fermani (60) ve Bingül Yeter (58) çifti, yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor. Yeter çifti, her gün besledikleri hayvanları, hastalandıklarında veterinere götürüp tedavi ettiriyor.



İlçede turizmciliğin yanında Kemer Alevi Bektaşi Kültür Derneği başkanlığını da yapan Fermani Yeter ile eşi, Kemer Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi Bingül Yeter, yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. 2 çocuk, 3 torun sahibi Fermani ve Bingül Yeter çifti, turizm sezonunun bitmesi ve otellerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken 40- 50 sokak kedisi ile sokak köpeklerine her gün yiyecek sağlıyor. Çift, hastalandıklarında onları veterinere götürüp, tedavilerini de yaptırıyor.



​4 GÜN KURU MAMA, 3 GÜN TAVUK VE ET



Fermani Yeter, \"Kış geldiği zaman, hava soğuduktan sonra sokak kedileri, köpekleri fark etmiyor. Onlar için eşimle kasaplardan tavuk kanadı ve bunun gibi malzemeleri alıyoruz. Haftanın 3 günü onları pişirip veriyoruz. Diğer 4 gün de kuru mama sipariş ediyoruz\" dedi.



\'ÖNCE ONLARIN KARNINI DOYURUYORUZ\'



Hayvanların oteller kapandığında sokakta yiyecek bulamadığını vurgulayan Fermani Yeter, \"Kediler kapının önüne gelip miyavlıyor. Onlar miyavladığı zaman benim karnım doymuyor. Önce oların karnını doyuruyoruz. Daha sonra da eşimle kendi yemeğimizi yiyoruz. Daha huzurlu oluyoruz. Çünkü bütün hayvanları seviyorum\" diye konuştu.



\'HERKES YEMEĞİNDEN ARTANI VERSE YETER\'



Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet eden Fermani Yeter, \"İnsanlar kapısının önüne gelen kedi ve köpeklere yedikleri yemeğin kalanını verse yine yeterli olur. Çöpe atacaklarına ve orada pislik yaratacaklarına kapılarının önüne bir küçük kabın üzerinde verseler daha iyi olur. Ben özellikle otelimin havuzunu boşaltmıyorum ve temiz tutuyorum. Sadece kediler, kuşlar gelsin su içsin diye\" şeklinde konuştu.