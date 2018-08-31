(Görüntülü) Yeşim öğretmen, gözyaşları ile uğurlandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin (31), gözyaşları arasında toprağa verildi. Şahin\'in bir ay sonra evlilik hayali kurduğu nişanlısı Salih Kepekçi (34), \"Yeşim benim her şeyimdi\" dedi.



Kentteki Emine Örnek Okulları\'nda 7 yıldır görev yapan Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin\'e, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi kondu. Tedavi gören ve son günlerde rahatsızlığı ilerleyince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın dün yaşamını yitirdi.



​Eylül ayında nişanlısı Salih Kepekçi ile dünya evine girmek için plan yapan Yeşim Şahin\'in cenazesi, bugün morgdan alınarak merkez Yıldırım ilçesindeki Zümrütevler Camii’ne getirildi. Cenazeye, Şahin\'in öğretmen olarak görev yaptığı Emine Örnek Okulları\'nın sahibi Emine Örnek, CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel, ailesi, okul yöneticileri, meslektaşları ve öğrencileri katıldı. Meslektaşları ve öğrencilerin göz yaşlarını tutamadığı cenazede, Yeşim Şahin\'in babası Ahmet Şahin ile nişanlısı Salih Kepekçi, taziyeleri kabul etti. Salih Kepekçi (34), \"Yeşim benim her şeyimdi. Yakalandığı amansız hastalık sonucu kaybettik\" dedi.



Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşim Şahin’in cenazesi, Hamitler Aile Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.