(Görüntülü) Yeşilköy'de elma hasadı başladı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da elma ihtiyacının üçte birinin karşılandığı Tefenni ilçesine bağlı Yeşilköy\'de elma hasadı başladı. Yeşilköy\'de elma hasadının başlaması dolayısıyla program düzenlendi. Programa Tefenni Kaymakamı İlker Eker, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan, Tefenni Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veli Gökçen, İl Jandarma Alay Komutan vekili Albay Mehmet Çelik, Yeşilköy Muhtarı Abdurrahman Erkan ile köylüler katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan, İlimizde 9- 10 bin dönüm alanda elmacılık yapılıyor. Bu köydeki üreticileri desteklememizin asıl sebebi bu köydeki insanlarımızın bakanlığımızın özellikle desteklediği kümelenmiş bir modeli burada uygulamaları. Köyün çoğunluğu meyvecilik üzerine çalışıyor. Elma üzerine yoğunlaştılar. Bunun da neticesinde kendilerinin bilgiyle, arazilerin suyla buluşmasıyla başarılı bir çalışmayla sonuç alıyorlar dedi. Oktay Darcan, Üreticimiz bu yıl emeklerinin karşılığını alıyor. İyi fiyatlarla ürünlerini satıyorlar. Geçen yıl 1.2 liradan satılan ürün bu yıl 1.5 liradan satılıyor. Burdur genelinde şu anda 10 bin dönüm alandan yıllara göre değişebiliyor ama 20- 30 bin ton aralığında ürün alıyoruz. Bu sene rekoltemiz iyi. Rekolteyi yükselten Yeşilköy diye konuştu. Kaymakam İlker Eker, Yeşilköy\'de nüfusun önemli bir bölümünün geçimini meyvecilikle sağladığını belirtti. Eker, şöyle dedi Burdur\'da üretilen elmanın üçte birlik kısmının Yeşilköy\'de üretildiğini gururla söylüyoruz. Şu anda Yeşilköy\'de 5 bin 850 dekarlık ekilebilecek arazinin 4 bin 520 dekarında meyvecilik yapılıyor. Meyveciliği profesyonel anlamda yapılıyor. Yeşilköy Çaylı Göleti sayesinde meyve alanlarının büyük bölümü damlama sulama tekniğiyle sulanıyor. Geçen yıl ilk defa Burdur\'da İyi Tarım Uygulamalarını Yeşilköy\'de hayata geçirdik, üreticiden tüketiciye kadar her aşama şeffaf bir şekilde herkes tarafından görülüyor. Bu yılki elma hasadımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bereketli olsun. Kaymakam İlker Eker ve protokol üyeleri bir süre elma topladı.