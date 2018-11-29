(Görüntülü) Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da, Yeşilırmak Nehri\'nde telef olan balıklar kıyıya vurdu. Son olayla birlikte Yeşilırmak Nehri’nde bu yıl 3’üncü kez toplu balık ölümleri yaşandı. Yeşilırmak Nehri kıyısında suyun renginin koyulaştığını ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek, su numunesi aldı, balık ölümleri ile ilgili inceleme başlattı. Köprü üzerine toplanan vatandaşlar kıyıya vuran balıklarla ilgili yapılan incelemeyi merakla izledi. Kıyıda ekipleri izleyen Murat Öztürk, \"Bu su simsiyah zehir akıyor. Suya büyük ihtimalle fabrika atıklarından meydana gelen kimyasal madde bıraktıklarını düşünüyorum. Yetkililerin balık ölümleri sonrasında bu konuyu araştırarak tedbirlerini almaları gerekiyor\" dedi. Yeşilırmak Nehri’nde bu yıl 2 kez daha toplu balık ölümleri meydana gelmişti. Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan incelemede, solungaçlarına çamur dolması ile sudaki oksijen oranının düşmesi sonucu balık ölümlerinin gerçekleştiği belirlenmişti.