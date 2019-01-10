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(Görüntülü) Yeşilırmak'a atlayan kişi kurtarılamadı

Amasya?da, Yeşilırmak Nehri?ne atlayan ve suyun yüzeyinde sürüklenen Mehmet Özçelik (67) polisin müdahalesi ile kıyıya çekildi

10 Ocak 2019 20:47

Amasya?da, Yeşilırmak Nehri?ne atlayan ve suyun yüzeyinde sürüklenen Mehmet Özçelik (67) polisin müdahalesi ile kıyıya çekildi. Özçelik, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, öğle saatlerinde İstasyon Köprüsü?nde meydana geldi. Mehmet Özçelik, köprüden kendini Yeşilırmak Nehrine bıraktı. Su yüzeyinde sürüklenen Özçelik\'i gören polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, kıyıya yakın sürüklenen Özçelik\'i çekerek nehirden çıkardı. Polis ekipleri, Özçelik\'e kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ve sedye yardımıyla yola çıkardığı Özçelik\'i ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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