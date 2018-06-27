(Görüntülü) Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de 30 yılı aşkın süredir sarımsak üretimiyle geçimlerini sağlayan kırsal Cinge Mahallesi üreticileri, yerli sarımsaktan vazgeçip, halk arasında Çin ve İran sarımsağı olarak bilinen ithal tohumlu sarımsak üretimine geçti. Yerli sarımsağın lezzet, koku ve dayanıklılık açısından daha iyi olduğunu söyleyen üreticiler, buna karşın veriminin yüksek, fiziki görünüşünün daha iyi olması nedeniyle ithal sarımsağı tercih ettiklerini söyledi.



Balıkesir\'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı Cinge Mahallesi\'nde 30 yılı aşkın süredir sarımsak üretimiyle geçimini sağlayan üreticiler, veriminin az olması, bir ay geç hasat edilmesi, fiziki şekli ve piyasada daha az alıcı bulması nedeniyle yerli tohumla üretilen sarımsaktan vazgeçmeye başladı. Üreticiler, son iki yıldır yerli sarımsak yerine halk arasında Çin ve İran sarımsağı olarak bilinen ithal tohumlu sarımsak üretimine geçmeye başladı.



\'ÇİN SARIMSAĞININ VERİMİ DAHA YÜKSEK\'



Cinge\'de 30 yıldır sarımsak üretimi yapan İlker Atak, ithal sarımsağın yerli sarımsak üretimini olumsuz etkilediğini söyledi. Son yıllarda özellikle büyük marketlerde ithal sarımsağın satışının arttığını ve yerli sarımsağa ilginin azaldığını belirten Atak, \"Türkiye’ye yurtdışından büyük miktarda ithal sarımsak geliyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta özellikle ithal sarımsak ekimi yüksek düzeyde. Bu nedenle bizim yerli tohum sarımsağımız 3-4 yıldır para yapmıyor. Geçen yıl 3.5 liraydı sarımsağın kilosu, bu sene 2.5 liraya alıcı bulamıyoruz. Bunun yanında üretimde çalışacak işçi de bulamıyoruz. Önceden daha çok yerli ekiyorduk, ama artık Çin sarımsağı ekiyoruz. Yerli sarımsaktan 2 ton elde ediyorsak, Çin sarımsağından 3 ton elde ediyoruz. Çin sarımsağı 1 ay önce hasat ediliyor. Buda bizi Çin sarımsağına yönlendiriyor\" dedi.



\'ŞEKLİ ŞEMALİ GÜZEL DİYE TERCİH EDİLİYOR\'



İthal sarımsakların veriminin daha fazla olduğunu söyleyen Mustafa Aygören, vatandaşların da şekli ve şemalinin güzel olması nedeniyle bu sarımsakları tercih ettiğini belirtti. Yıllardır yerli sarsımsak üretimi yaptıklarını ancak son birkaç yıldır yerli üretimi azalttıklarını ifade eden Aygören şöyle konuştu:



\"Çin sarımsakları hızlı yetişiyor. Yaklaşık bir ay önce hasat ediliyor. Yağmurdan yerli sarımsak kadar etkilenmiyor. Piyasada aranan sarımsakta ithal sarımsak. Bu yüzden ithal sarımsak ekiyoruz. İthal sarımsakların şekli şemalide güzel. Daha fazla diş çıkıyor. Ama ömürleri yerli sarımsaklar kadar uzun değil. Bir seneye kalmadan içleri boşalıyor.\"



\'BU GİDİŞLE YERLİ SARIMSAK KALMAYACAK\'



Cinge\'nin sarımsak üreticilerinden Faruk Aslantekin de, iki yıldır ithal sarımsak üretimi yaptığını belirtti. İthal sarımsağın daha verimli ve değişen hava koşullarına daha dayanıklı olduğunu ifade eden Aslantekin, \"Bu gidişle yerli sarımsak diye bir şey kalmayacak. 40 yıldır sarımsak üretimi yapıyorum. Bende iki yıldır Çin sarımsağı ekiyorum. Atadan dededen gelen sarımsaklar yokolup gidecek\" diye konuştu.



\'SOĞUK VE YAĞIŞ, YERLİ SARIMSAĞI ÇÜRÜTÜYOR\'



Sarımsak üreticilerinden Fatma Aygören ise değişen hava konuşlarının yerli sarımsakların verimini düşürdüğünü söyledi. Yerli sarımsakların yapraklarından beslendiğini, yağmur ve don gördüğünde büyümediğini ve çürümeye başladığını belirten Aygören, \"Yerli sarımsaktan verim alamadığımız için Çin sarımsağına dönmeye başladık. Yerli de ekiyoruz. İsteyenler oluyor ama üretimimizin büyük bölümü artık Çin sarımsağı\" dedi.