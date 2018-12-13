(Görüntülü) Yerli malı haftasında, yerli ve ulusal firmalar tanıtıldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, Hüsnü Züber İlkokulu, \'Yerli Malı Haftası\' etkinlikleri kapsamında \'Ülken İçin Sen de Üret\' projesini hayata geçirdi. Proje amacının ülke değerlerini çocuklara tanıtmak olduğunu söyleyen Proje Koordinatörü Muhsin Başol, \"Çocuklara yerli malı haftası kapsamında yerli ve ulusal firmaları ve şehirlerimizin kültürel değerlerini tanıtmak istedik’’ dedi. Merkez Nilüfer İlçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki Hüsnü Züber İlkokulu, yurtta 12- 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan \'Yerli Malı Haftası’ kapsamında Özlüce Kapalı Pazar Alanı’nda ‘Ülken İçin Sen De Üret’ adlı etkinlik düzenledi. Etkinliğin, çocukların yerli ve milli değerlerimizi daha iyi tanımalarını sağlamak amacını taşıdığını belirten okul öğretmenlerinden Proje Koordinatörü Muhsin Başol, \"Amacımız, çocuklara yerli malı haftası kapsamında yerli ve ulusal firmaları ve şehirlerimizin kültürel değerlerinin tanıtmak\" dedi. Etkinliğe 26 ulusal firma ve 30 şehirden katılım olduğunu belirten Başol, \"26 ulusal firma ve 30 şehrimizin desteğiyle büyük bir organizasyon yapmaya çalıştık. Güzel bir çalışma oldu. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın ülkemiz değerlerini daha iyi tanıdıklarını ve değerlerine önem verdiklerini tespit ettik. Bu çalışmalarımıza önümüzdeki yıllarda da devam etmeyi planlıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı. Etkinlik için pazar alanına geldiğini belirten okul öğrencilerinden Emre Güney, \"Yerli malı haftası kapsamında burada stant açıldı. O yüzden buradayım. Projeyi hazırlayan öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.