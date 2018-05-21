(Görüntülü) Yere düşen bayrağı öperek taşıdılar

Nabi YAZICI KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, okul binaları arasında gerilen ipe asılan 2 Türk bayrağı ile Atatürk resminin bulunduğu ip koptu. Bayrakların yere düştüğünü gören çocuklar koşarak yerden alarak, öpüp alınlarına koyarak kenara taşıdı. Olay hafta sonu, Körfez\'de bulunan General Edip Bayoğlu İlkokulu\'nda meydana geldi. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında iki okul binası arasına gerilen ipe 2 Türk bayrağı ile Atatürk resmi asıldı. Rüzgarın etkisiyle ip koparken, okul bahçesinde bulunan çocuklar koşarak bayrakları ve Atatürk resmini yerden kaldırdı. Türk bayrağının biri binanın bir köşesine giderek havada asılı kalırken, bir Türk bayrağı ile Atatürk resmini çocuklar yerden kaldırdı. Çocuklar bayrak ve Atatürk resmini okulun merdivenlerine taşıdı. Bu sırada bir çocuk bayrağı öperek alnına koydu. Okulun duvarında asılı kalan bayrağı ise çocuklar uçmaması için tuttu. Çocuklar daha sonra okul idaresine haber verdi. Okul Müdürü Bilal Sürücü, Olay Cumartesi günü saat 18.46\'da yaşandı. Okul bahçesinde oynayan öğrenciler, okul da hiçbir öğretmen, idareci yokken, yani kendilerine bir talimat verilmeden tamamen kendi duygularıyla, umudumuz ve geleceğimiz olan çocuklarımız bayrağına ve Atasına sahip çıkıyor. Tam da Gazi Mustafa Kemal\'in Kurtuluş Savaşı\'nı başlattığı günün yıldönümünde bu olay yaşanıyor. Bunu gören çocuklarımız hemen kutsallarını ellerinin üstünde taşıyarak, öpüp, alınlarına koyuyor, yükseğe koyup bize haber veriyorlar. Bu tablo bizi gururlandırdı. Bu bayrak asla inmeyecek, şehitlerimizin ruhu şad olsun, vatan sağolsun dedi.