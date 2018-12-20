(Görüntülü) Yenikapı'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Murat SOLAK - Hüseyin ÇOŞKUN/İSTANBUL,(DHA) - YENİKAPI Metro İstasyonu çıkışı yürüyen merdivenlerin yanına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden battaniye çıktı. Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin yanında valizi gören metro görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler valizin etrafına güvenlik şerit çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden battaniye çıktı.