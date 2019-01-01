(Görüntülü) Yeni yılı ellerinde meşaleyle kayarak karşıladılar

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - ULUDAĞ\'da 2019\'un gelişini kutlayan kayakçılar ellerinde meşalelerle kayak şovu yaptı. 150 kayak hocasının görsel şovu, yılbaşı eğlencesi için Uludağ\'da olan vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.



Türkiye\'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ\'da 150 kayak hocası 2019 için geri sayıma saatler kala ellerinde meşalelerle kayak yaptı. Ortaya çıkan görsel şöleni soluksuz izleyen vatandaşlar kayak hocalarını marşlar ve tezahüratlarla karşıladı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, \"Ülkemizin son günlerde yaşanan olumsuzluklara rağmen halen çok güçlü olduğunu, halen ayakta olduğunu bir kez daha sergilemiş bulunmaktayız. Türkiye\'deki bütün dağları biz renklendireceğiz. Biz devlet büyüklerimizden en azından bir gece de olsa burada bulunmalarını, gücümüze güç katmalarını istiyoruz\" dedi.