(Görüntülü) Yeni yıl bebekleri

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de asıl mesleği inşaat mühendisliği olan Arzu Özer, yeni yıla özel bebekler yapıyor. Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan evli, ikiz çocuk annesi Arzu Özer, 4 yıldır Art Doll (bebek sanatı) alanında birbirinden değişik bebekler yapıyor. \'Arzu\'nun Bebekleri\' adlı atölyesinde kumaştan ve bezden bebekler yapan Özer, kadınlara bebek yapım kursu da veriyor. Atölyesinde pamuk, bez ve kumaştan yeni yıla özel bebekler yapan Arzu Özer, \"yılbaşı bebeklerini tel iskelet üzerine pamuk sararak yapıyoruz. Nişasta ve tutkal karışımını üzerine sürüp sertleştirdikten sonra akrilikle boyayıp eğlenceli hale getiriyoruz. Tamamen sağlıklı, üzerlerinde hiçbir katkı maddesi yok. Pamuk, nişasta, kumaş ve bezlerden yapıyoruz. Noel babalar, Elfler, küçük melek çocuklar yanında kurşun asker, masal kahramanları ve çizgi film karakterleri ile çizmeli kedi de yapıyoruz. Yılbaşı ağaç süsü olarak alınan bebekler ayrıca hediye amaçlı da tercih edilebiliyor. Ayrıca sipariş üzerine kişiye özel, yani kişinin bebeğini de yapıyoruz\" diye konuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nde 4 yıldır bebek yapım kursu verdiğini de belirten Arzu Özer, \"Özel atölyelerimizde de derslerimiz oluyor. Çocuk atölyelerimiz var. Onlar da yılbaşı için pamuk bebek yapıyor\" dedi.