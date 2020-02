(Görüntülü) 'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, örtü altı üretimde kullanılan ipten tohuma, ilaçtan gübreye tüm girdilerin ithal edilmesinden dolayı yeni sezonda fiyatların tüketicinin cebini yakacağını söyledi. Nevzat Akcan, \"Ucuz sebze, meyve hayal oldu\" dedi. Turizmin olduğu kadar örtü altı üretimin de başkenti olan Antalya\'da üreticiler, döviz hareketliliğinden olumsuz etkilendi. Ekim ayında iç pazara girmesi beklenen örtü altı ürünlerin fiyatının, ithal girdiler nedeniyle yüzde 100 zamlı olması bekleniyor. Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, geçen sezonun Rusya krizinden dolayı hayli sıkıntılı geçtiğini anlattı, sezonun sıkıntılı kapandığını söyledi. Üreticiden tüccarına her kesimin hala birtakım sıkıntılarla mücadele ettiğini aktaran Akcan, Rusya\'ya ihraç edilen tarım ürünlerini, \'kalıntı var\' bahanesiyle Rus yetkililerin geri gönderdiğini söyledi. İhracatçıların çiftçiye bu nedenle ödeme yapamadığını kaydeden Akcan, yeni sezonda umutlu olduklarını ifade etti. TARIM GİRDİLERİ YÜZDE 100 ZAMLANDI Dövizde yaşanan hareketliliğin çiftçinin ürün yetiştirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü girdiye zam olarak yansıdığından dert yanan Akcan, domates fidelerini bağlamak için 150 TL\'ye satın aldığı bir çuval ipi iki gün önce 300 TL\'ye aldığını söyledi. Yüzde 100 zammın yeni sezonda iç pazara olumsuz yansıyacağını söyleyen Nevzat Akcan, \"Geçen sene 1 TL\'ye mal ettiğimiz ürün bu sene 2 TL oldu. Maliyetin altında sattığımız zaman ne yapıyor üretici? Ertesi sene ekmiyor, üretmiyor. Tarım bakanlığımızın para etmeyen ürünler için üreticiye teşvik vermesi lazım. Üretim odaklı çalışmamız lazım\" dedi. \'UCUZ SEBZE MEYVE HAYAL OLDU\' Örtü altı ürünlerin çıkmasıyla birlikte yeni sezonun ekim ayından itibaren başlayacağını anlatan Akcan, fiyatların tüketicinin cebini yakacağını söyledi. Dövize müdahale edilmediği ve ithal ürünlerin fiyatında ayarlama ya da bakanlığın üreticiyi üretmeye teşvik edecek bir uygulamayı devreye almadığı sürece ucuza sebze meyvenin hayal olduğunu aktaran Akcan, \"Girdiler arttı. Ucuz sebze meyve yedirmek hayal. Bu ürünler denizden toplanmıyor. Tohumdan ipine tüm tarım girdilerimiz ithal. Maliyet de artınca. \'Ucuza yiyeceksiniz\' demek vatandaşı kandırmak olur. Tüketiciye ucuz sebze, meyve yedirmemiz mümkün değil\" diye konuştu. \'DESTEK YAPILMAZSA TÜKETİCİ ÜRÜN ALAMAZ\' Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazip Alp de girdi maliyetlerinin arttığını belirterek, dövizin artmasının pazar fiyatlarını etkilediğini söyledi. Tarımda yılda iki defa kullanılan ve çok tercih edilmeyen azotlu gübrenin dahi fiyatının arttığını aktaran Alp, \"50 kilogramlık gübre çuvalı 35 TL iken şimdi 70 TL oldu. Bu girdilere güzel bir destek yapılmazsa tarım yapılamaz, tüketici ürün alıp yiyemez. Domatesin fiyatı 1.50 TL, salatalık 1 TL, kabak 1 TL, biber 1.80 TL. Bu girdilerle tarım nasıl yapılabilir. Tarım şu anda can çekişiyor\" dedi. PAZARCI İSYANDA Kent merkezindeki bir semt pazarda sebze ve meyve satan esnaf da mevcut durumdan şikayetçi. Akşam saati olmasına rağmen elindeki ürünleri bitirememiş olmasının üzücü olduğunu belirten Zekeriye Tüzün, \"İnsanlar kriz var diye elindeki parayı harcamak istemiyor. Poşeti 7 TL\'ye alıyordum 17 TL olmuş. İnsanlar gelip yarım kilogram alıyor. Mallar akşam saati olmasına rağmen elimde kaldı\" dedi. Bir başka pazar esnafı Murat Bayandur ise satışların bittiğini ve müşteri olmadığından dert yandı. Pazardaki hareketliliğin yerini sessizliğin aldığını kaydeden Bayandur, \"Dibe vurduk. Müşteri yok. İnsanlar pazara çıkmıyor. Şu anda fiyatlar normal, yani bizim aldığımız fiyatlara göre\" dedi.