(Görüntülü) Yeni nesil kütüphane Beylikdüzü'nde hizmette

İSTANBUL, (DHA) – GELİŞEN teknoloji ile birlikte içeriği tamamen değişime uğrayan kütüphanelerde de kitaplar yavaş yavaş raflardan kalkıyor ve bilgisayar ortamına giriyor. Bu değişime ayak uyduran Beylikdüzü Belediyesi de, teknolojiyi ve gelişimleri adım adım takip edebilecek yeni nesil bir büyük bir kütüphaneyi hayata geçirdi. Yaşar Kemal Kütüphanesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı ve şu anda İstanbul’da ilçe belediye kütüphaneleri arasında en büyük kütüphane olarak hizmet vermeye başladı. Merkez Kütüphaneleri boyutunda olan Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin 80 bin adet kitap kapasitesi bulunuyor. Şu anda yeni açılmasına rağmen kütüphanede kitap sayısı 55 bin ve oturma kapasitesi 300 kişilik. Haftanın 7 günü 09.00 - 20.30 arasında hizmet veriliyor. Kütüphanenin açılmasının üzerinden 1 hafta gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Yaşar Kemal Kütüphanesi günde bin kişiyi ağırlıyor. Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane İşleri Müdürlüğü Kütüphane Şefi Hilal Çuhadar, vatandaşların Yaşar Kemal Kütüphanesi’nden çok memnun olduğunu söyleyerek, “Özellikle Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin kapasitesinin geniş olması ve son teknolojiyle hizmet vermesi genel memnuniyetin en dikkat çeken sebepleri olarak gösteriliyor” dedi. “ERİŞİLEBİLİRLİK YASASI’NA GÖRE YÜZDE YÜZ UYUMLU ÇALIŞIYORUZ” ‘Bilgiye erişim herkesin hakkıdır’ sloganıyla çıktıkları yolda Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde Erişilebilir Kütüphane adında bir bölümleri olduğunu ifade eden Çuhadar, “Erişilebilirlik Yasası’na göre yüzde yüz uyumlu çalışıyoruz. İçerisinde görme engelliler için sesli kitapların seslendirileceği bir kabinimiz mevcut. Ortopedik engelli birisinin bilgisayarda her türlü işlemi gerçekleştirmesi için gerekli ekipmanlarımız var. Az görenler, görmeyenler ve işitme engellilerde ortopedik engelliler için bilgiye kolay ulaşmalarını sağlayacak tüm teknik detayları burada mevcut” açıklamalarında bulundu. “DEZAVANTAJLI GRUPLARI HEDEF ALDIĞIMIZ BİR PROJE BU” Hacettepe Üniversitesi ile Bill ve Melinda Gates Vakfı ile ortaklaşa yürütülen önemli bir proje hakkında da bilgi veren Çuhadar, “Dezavantajlı grupları hedef aldığımız bir proje bu. Herkes için kütüphane projesinde canlı konferanslar veriyoruz. Uzmanlarla direkt iletişime geçip soru-cevap yöntemini kullanıyoruz. Herkes için kütüphane projemizde ODTÜ ile işbirliği içerisinde sertifikalı eğitim programlarımızda projelerimizde mevcut. Her türlü kariyer planlama, Microsoft programları eğitimi vs. kütüphanemiz bünyesinde yer almakta” diye konuştu. YENİ NESİL KÜTÜPHANE: YAŞAR KEMAL KÜTÜPHANESİ Kütüphane’ye gelen öğrenciler danışma bankosunda bulunan monitöre kitabın ismini yazıyor ve kitabın kaç adet, hangi rafta ve nerede olduğuna dair bir bilgi fişi alarak istediği kitaba anında ulaşabiliyor. Ödünç alma sistemiyle ayrıca bir kişi 3 kitabı 15 gün boyunca kullanabiliyor. Her kitapta mevcut olan çiplerle kitaplar radyo frekansları ile takip edilebiliyor. İnternet erişim merkezinde ise çağdaş kütüphanecilik hizmeti veriliyor. Tekerlekli sandalyeli engelli vatandaşlar için ise kütüphane de onların fiziki özelliklerine uygun ödünç alma sistemiyle kitaplar engelli vatandaşların göz hizasına kadar inebiliyor.