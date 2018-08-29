(Görüntülü) Yeni Malatyaspor'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Taha AYHAN / MALATA, (DHA) Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Atiker Konyaspor\'u konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına devam etti. Evkur Yeni Malatyaspor, cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, burada 3\'üncü sezonunu yaşadığını belirterek, \"Takım içerisinde güzel arkadaşlığımız var. Ligin ilk üç haftasını geride bırakırken topladığımız puanlarla başarılı bir grafik çizdiğimizi düşünüyorum. Bu başarının altında takımdaşlık ruhu yatıyor. Sezona çok güzel başladık. İyi futbol oynayarak güzel sonuçlar aldığımız için mutluyuz. Bu aralar joker oyuncu gibi değerlendiriliyorum. Bu durum beni etkilemiyor. Sahada her mevkide olmak güzel bir şey. Nerede oynarsam oynayayım en iyisini yapmaya çalışıyorum. İllaki her futbolcunun içinden geçen bir mevkii vardır. Takımımın başarısı için nerede görev yapmam gerekiyorsa orada görev yapmaya hazırım\" dedi. ÇAĞIRAN: \"GÜZEL BİR SONUÇ ALMAYI HEDEFLİYORUZ\" \"Gerçekçi olmak gerekirse, geçen yıl ne yaptıysak biraz daha onun üzerinde bir şeyler yapmamız lazım\" diyen Çağıran, şunları söyledi: \"Ligi biraz daha üst seviyelerde bitirebilmenin bizim için daha doğru olduğunu düşünüyorum. İleriye daha sağlam ilerleyebilmek için bunun bizim için güzel bir hedef olduğunu düşüyorum. Konyaspor maçına iyi hazırlanıyoruz. Bu zamana kadar da taraftarımız bizlere çok güzel destek verdiler. Onların sayesinde bu puanları aldık diyebilirim. Onların yanımızda olduğunu hissedebilmek çok güzel. Cuma akşamı sahada bizim üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rakibimizin eksik yönlerini çalışıp bunların üzerine giderek inşallah cuma günü sahadan güzel bir skor almayı hedefliyoruz.\" CHEBAKE: \"LİG UZUN BİR MARATON\" Malatyaspor\'un bir diğer savunma oyuncusu Issam Chebake ise sezona iyi bir başlangıç yapmayı istediklerini ve öyle olduğunu kaydederek, \"Oynadığımız 3 maçta 7 puan topladık. Kayseri\'de aldığımız beraberliğin önemi, Konyaspor karşısında alacağımız galibiyetin ardından daha iyi anlaşılacak. Takım içerisinde rekabetin oluşmasının hepimiz açısından önemi var. Bu bizleri daha üst seviyelere taşıyacaktır. Rekabet idmanlardaki performansımızı da artıracak. Antrenmanlarda daha iyi olan maçlarda formayı daha çok hak eder. Bu sezon sonunda başarıya ulaşabilmemiz için evimizde oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Konya maçı zorlu bir müsabaka olacak. Kaliteli futbolculardan kurulu ekipler. Bizimde hedeflerimiz var. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Lig uzun bir maraton. Alacağımız galibiyet belki bazı şeyleri değiştirmeyebilir. Gelecek adına bir şeyler söylemek için henüz çok erken\" diye konuştu.