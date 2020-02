(Görüntülü) Yeni Malatyaspor, Akhisarspor maçına hazırlanıyor

Taha AYHAN MALATYA, (DHA) -

EVKUR Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Nurettin Soykan Tesisleri\'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, hafif tempolu koşunun ardından pas çalışması yaptı. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan sarı- kırmızılı takımın forvet oyuncusu Daniel Aleksic, mağlubiyetlerde hatanın aranmaması gerektiğini belirterek, Bireysel hatalar aranmaması lazım. Çok açık bir maçtı. Çünkü yakaladığımız fırsatları değerlendirseydik tamamen terse de dönebilirdi maç. Onlar girdiği pozisyonları değerlendirdi, ancak biz değerlendiremedik dedi.

Guilherme\'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu kaydeden Aleksic, Çok iyi bir performans sergiliyor. Tabii ki onunla iyi anlaşıyorum ama diğer futbolcularla da çok iyi anlaşıyoruz. Onun olmaması tabii ki bizi de biraz etkilemiş olabilir diye konuştu.

Son 4 maçı değerlendiren Aleksic, Bu son 4 maç altımızda olan takımlarla oynayacağız ama bunlar kesinlikle küçümsenecek takımlar değil. Neredeyse aynı kalitede ve seviyede. Herkes herkesi yenebiliyor. Bu nedenle şimdiye kadar yaptığımız gibi maçları tek tek alacağız. Hepsine ayrı ayrı konsantre olacağız ve çıkıp en iyi şekilde 4 maçı sezonun ilk yarısını bitirmeye çalışacağız şeklinde konuştu.

Sarı-Kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Ahmet İldiz ise Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi

Her şey istediğimiz gibi oldu. Fakat oyun içinde istediğimiz şeyleri yapamadık. Çalıştığımız plana sadık kalamadık maalesef. Bunun sonucunda erkenden gol yersen, erken penaltı golünden sonra takımı toparlaması zor oluyor. Bunu başaramadık ve yenildik ama inşallah önümüzdeki maçlara bakıp tekrar Akhisar maçından 3 puan alıp galibiyetle evimize gelmek istiyoruz. İnşallah dediğimiz gibi olur. Şimdilik konumumuz iyi yerde ve bir şey kaybetmiş sayılmayız. Daha iyi yerlerde olmaya çalışacağız inşallah.

Takımda motivasyon eksikliği veya farklı bir şeyin olmadığını dile getiren İldiz, Şimdi bunu tesadüf olarak varsaymak gerekiyor. Çünkü milli takım arası insan tatil yapıyor, geliyor toparlanması birazcık zor oluyor ama bu takımdan motivasyon eksikliği veya farklı bir şey olduğunu düşünemem, söyleyemem. Biz her zamanki gibi hazırlandık ama futbol bu, bazen olmuyor, bazen istediklerini yapabiliyorsun, bazen kötü bir günün oluyor dedi.

İldiz, futbolun bir takım oyunu olduğunu kaydederek, Burada bireysel \'ben iyiydim, o köyüydü\' demek pek iyi olmaz ama biz takım olarak her zaman iyi olmaya çalışıyoruz. Ben kendi açımdan kötü değildim ama galibiyet gelmediği sürece o takımda herkes iyi oynasa da yenmediğin sürece iyi olamazsın çünkü 3 puanı almamış olursun. O yüzden biz takımca iyi değildik desem daha iyi olur diye konuştu.

Son 4 haftayı değerlendiren İldiz, şöyle dedi

Son 4 hafta var. Bizim kendi rakiplerimize karşı oynayacağımız bir 4 hafta olacak. O arada da 1-2 tane kupa maçımız var. İnşallah dediğimiz gibi büyük maçlar geçti çokta iyi düşünüyorum bu müsabakalardan. Allah\'ın izniyle bu önümüzdeki 4 maçı alıp en kötü beraberlik en iyisi tabii ki yenerek bu maçları da alıp ligin yarı sezonunu çok iyi bir yerde bitireceğimize ümit ediyorum. İnşallah da dediğimiz gibi olur. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Malatya da bize dua etsin inşallah.