(Görüntülü) Yeni havalimanına ulaşım 2 ay boyunca yüzde 50 indirimli olacak (2)

İSTANBUL, (DHA) – 29 EKİM’DE açılacak 3. Havalimanı\'nın otobüs taşımacılığını üstlenen İBB Otobüs A.Ş., yüksek kalitede dizayn edilen otobüsler için \'Havaist\' tanıtım programı düzenledi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “29 Ekim\'den başlayarak 2 ay boyunca İstanbul Yeni Havalimanı\'na yolcu taşıyan otobüslerin ücreti yüzde 50 indirimli olacak\" dedi. Sütlüce’de düzenlenen tanıtım programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, şunları söyledi: “İddiamız, en iyi ulaşım taşımacılığını yapıp ‘Bundan daha iyisi yok’ diyebilmek. Bunun için kimlerle işbirliği yapmamız gerekiyorsa onlarla anlaşmaya varacağız. Otobüs A.Ş.’nin, İGA’ya ve İETT’ye ödemesi gereken ücretler var. Bunları da dikkate alacağız. \'Havaist\' olarak bir marka belirledik. Otobüslerimiz de en lüks ulaşım araçları olacak. İnsanların valizlerini de yardımcı personellerimiz taşıyacak. Hatta bu valizler için bile elektronik sistem çalışması yapacağız. Şu anda kiralama sistemiyle bunları temin edeceğiz. Havalimanı 29 Mayıs itibariyle tamamen faaliyete geçmiş olursa 150 otobüsümüzle ulaşıma başlayacağız. Şu anda 5 noktaya uçuş sağlanacağı için 20 otobüsümüz faaliyet gösterecek. Yılbaşına kadar, yani 2 ay boyunca, yüzde 50 indirimli ulaşım hizmeti vereceğiz.” Yeni havaalanı bilgi notunda ilk etapta 4 hat olarak verildi. 5’inci hat Atatürk Havalimanı Yeni Havalimanı ardından yapılacak. YENİ HAVALİMANI ULAŞIM HATLARI: Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı İLK ETAPTA HİZMET VERİLECEK 15 İLÇE 1. Arnavutköy: Yeni Havalimanı 2. Bahçelievler: Yenibosna-Kuleli 3. Bakırköy: İDO 4. Başakşehir: Metrokent 5. Beşiktaş: Sahil İDO 6. Beykoz: Kavacık 7. Beylikdüzü: Cumhuriyet-Metrobüs 8. Beyoğlu: Taksim- Gümüşsuyu 9. Büyükçekmece: TÜYAP 10. Eyüp: Göktürk 11. Fatih: Yenikapı-İDO 12. Kadıköy: Kozyatağı 13. Kağıthane: Hasdal 14. Ümraniye: Tepeüstü 15. Şişli: Zincirlikuyu