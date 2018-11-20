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Spor

(Görüntülü) Yeni Burdurspor kendi sahasında 15 gol yedi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Kadınlar 3'üncü Ligi'nde sezonun ilk maçında Yeni Burdurspor sahasında Denizli temsilcisi Horozkentspor'a 15-0 mağlup oldu

20 Kasım 2018 18:06

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Kadınlar 3\'üncü Ligi\'nde sezonun ilk maçında Yeni Burdurspor sahasında Denizli temsilcisi Horozkentspor\'a 15-0 mağlup oldu. Kadınlar 3\'üncü Ligi 7\'nci Grup\'ta mücadele eden Yeni Burdurspor, Kışla Stadı\'nda Denizli temsilcisi Horozkentspor\'u konuk etti. Maçı İbrahim Deniz, Onur Solak ve Hakan Tunç hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmada Yeni Burdurspor rakibi karşısında varlık gösteremedi. Sağanak altında oynanan karşılaşmada Horozkentspor, Mesude (4), Gamze (3), İmran (3), Rabiya (2), Özge (2) ve Gamze Tan\'ın attığı gollerle sahadan 15-0 galip ayrıldı. Gruptaki diğer müsabakalarda Konyaaltı Gençlik ve Spor deplasmanda Isparta 32 Emrespor\'u 2-1, Yeni Kemer Belediyespor ise sahasında Antalya Demirspor\'u 12-0 yendi.

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