(Görüntülü) Yeni Aşık Veyseller yetişiyor

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesindeki Barış İlkokulu\'nda \'Gören Eller\' sınıfında görme engelli 10 öğrenci bağlama çalmayı öğreniyor. Görsel Sanatlar Öğretmeni Erdoğan Şahinoğlu, \"Çok yetenekliler, yeni Aşık Veyseller çıkartacağımıza inanıyorum\" dedi.



Darıca Barış İlkokulu\'nun \'Gören Eller\' sınıfında görme engelli 10 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler bilgisayarda yazmayı, yazdıklarını dinleme imkanı bulurken, bağlama çalmayı da öğreniyorlar. Okul Müdürü Metin Demirci, görme engelli sınıflarının Türkiye\'de ender sınıflardan birisi olduğunu, ülke genelinde buna benzer 18-20 sınıfın bulunduğunu, Kocaeli\'de ise 2 tane olduğunu söyledi. Okullarındaki görme engelli 10 öğrencinin eğitim dışında sportif ve bütün sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu belirten Demirci, öğrencilerin bilgisayar üzerinde elleriyle \'6 Nokta\' metoduyla okuma ve yazmayı çok rahat şekilde öğrendiklerini kaydetti.



Öğretmenlerden Suna Üçtepe de, \"Öğrencilere okuma yazmayı \'6 nokta\' metoduyla öğrettik. Ancak bazı öğrencilerin ellerindeki kas zayıflığı nedeniyle bilgisayar üzerinden okuma yazmayı öğretiyoruz. Bilgisayar üzerindeki tuşların harf ve rakam yerlerini şarkı haline dönüştürdüğümüz bir metottan faydalanıyoruz. Bilgisayara yüklediğimiz sesli bir program sayesinde de öğrenciler ne yazdıklarını daha sonra dinleme imkanı buluyor\" dedi. Normal eğitim gören öğrenciler gibi müfredatlarının aynı olduğunu, kitapların \'Braille alfabesi\'ne çevrilmiş şekilde geldiğini ifade eden Üçtepe, \"Görme engelli öğrencilerimiz diğer öğrencilere verilen kitaptaki metinleri okuyabiliyor, sadece tek farkı oradaki görsel olan resimlerin burada betimlemelerinin yapılmış olması\" diye konuştu.



BAĞLAMA EĞİTİMİ VERİLİYOR



\'Gören Eller\' sınıfı öğrencilerine ayrıca bağlama kursu da veriliyor. Görsel Sanatlar Öğretmeni Erdoğan Şahinoğlu, öğrencilerinin tamamının 1,5 ay içerisinde bağlama çalmayı öğrendiklerini belirterek, \"Hayatımın en anlamlı kursu diyebilirim. Öğrencilerimle bire bir çalışırken çok zevk alıyorum. 1,5 ay olmasına rağmen çok yetenekliler, gayet başarılılar. Yeni Aşık Veysel\'ler çıkartacağımıza inanıyorum. İnşallah dönem sonunda da bu kursu vereceğimiz bir konserle taçlandıracağız\" dedi.



7 yaşındaki Sami ve Ali Üce isimli ikizler org ve bağlama çalarak müzik ziyafeti sunarken, Ali Üce, öğretmenleri sayesinde çok çalıştığını ve bağlama çalmayı bu şekilde öğrendiğini söyleyerek teşekkür etti.



Suriye uyruklu 9 yaşındaki Hasan Hüseyin ise, \"Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Burada okuma ve yazmayı, bağlama çalmayı öğrendim, bizlere çok iyi davranıyorlar\" diye konuştu.



BİSİKLET KEYFİ



Görme engelli öğrencilerin bisiklet kullanma hayallerini ise öğretmen Taha Kocatepe gerçekleştiriyor. Öğrenciler tandem bisikletle öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde gezerek, bisiklet kullanmanın keyfini çıkarıyor. Taha Kocatepe, öğrencilere derslerin dışında farklı aktiviteler yapmayı amaçladıklarını ve bunu da bisiklet kullanarak keyifli bir hale getirdiklerini belirtti.

