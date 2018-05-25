(Görüntülü) Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 1'i çocuk 5 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR 58\'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine katılmak için Bartın\'dan gelen Ahmet Barışık\'ın (51) kullandığı otomobilin hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada, aynı aileden 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında, kent merkezindeki Manastır Kavşağı\'nda meydana geldi. Bartın\'dan, 58\'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı\'ndaki oğlunun yemin törenine katılmak için Burdur\'a gelen Ahmet Barışık\'ın kullandığı 34 SNG 03 plakalı otomobil, İsmail Bilgin (66) yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerinin kontrolünden çıkan araçlar, refüje savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Barışık, eşi Celile (52), gelinleri Nebahat ile (24) Hürmüz (22) ve torunu Elif Yağmur (3) çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin araçtan çıkardığı yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hürmüz Barışık\'ın vatani görevini yapan ve ismi öğrenilemeyen askerin eşi olduğu, Elif Yağmur\'un ise Nebahat Barışık\'ın kızı olduğunu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmail Bilgin, işlemleri için polis merkezine götürüldü.