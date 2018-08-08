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(Görüntülü) Yediemin otoparkındaki yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, özel yediemin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

08 Ağustos 2018 20:07

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, özel yediemin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında 4 otomobil kullanılmaz hale gelirken, 3 araç da zarar gördü. Olay, öğle saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolundaki Arfalı Mahallesi yakınlarında bulunan özel yediemin otoparkında meydana geldi. Özel yediemin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine otoparka, polis ve itfaiye ekipleri ve su tankları sevk edildi. Alevlerin araçlara sıçramasıyla büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 4 otomobil tamamen yanarken, 1 kamyon, 1 TIR ve 1 tanker zarar gördü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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