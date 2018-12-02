(Görüntülü) YDS'ye geç kalanlar salona alınmadı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı\'na (YDS) geç kalan öğrenciler, salona alınmadı. ​Kayseri\'de, ÖSYM\'nin düzenlediği YDS\'ye girmek için adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladı. Adaylar, yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon gibi eşyalarını ise, kantinlerde emanete verdi. Bazı adaylar ise 180 dakikalık sınava geç kalmamak için zamanla yarıştı. Adaylardan bazılarının, 15 dakika kuralının geçerli olduğu, saat 10.00\'da başlayan sınav için salonlara alınmadığı görüldü.