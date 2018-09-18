(Görüntülü) Yaz bitti tekne keyfi bitmedi

Malik GÖDELİNER ADANA, (DHA) ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri, doğa, tarih ve kültür gezilerinin yanı sıra \'yaz biter, deniz keyfi bitmez\' diyerek tekne turuna çıktı. Sonbaharı değerlendirmek isteyen 80 kulüp üyesi, Mersin\'in Silifke İlçesi\'nin Taşucu Mahallesi\'nden tekne ile Akdeniz\'in mavi sularına açıldı. Barbaros Koyu, Dana Adası, Tisan Yarımadası ve Boğsak Koyu arasında bulunan doğal güzellikleri gezip, yeşil ile mavinin örtüştüğü koyların serin sularında yüzdü. Teknedeki köpük partisinde eğlenen gruplar, yöresel oyunlar oynayıp, çeşitli yarışmalarla hünerlerini sergiledi. Akdeniz\'in serin sularında dört ayrı koyda yüzen ve tekne içi eğlenceler ile gün boyu eğlenen kulüp üyeleri, kışa girmeden deniz sefası yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.