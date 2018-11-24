(Görüntülü) Yayladaki işletmeye 160 kişilik ekiple tahliye

Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası\'nda bir konaklama ve yeme içme tesisi için kiranın ödenmemesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye kararı alındı. Kararın uygulanması için 160 kişilik ekip, 40 araçlık konvoyla yaylaya çıktı. İşletmeci Cevdet Doğan, kalabalık tahliye ekibini görünce şaşırdı. Doğan, \"Bana tahliye davası açtılar. Dava benim lehime sonuçlandı. Geçmişe dönük borçlarımı yeni çıkan yasayla yapılandırdım\" dedi. Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası\'nda, Orman Genel Müdürlüğü\'ne ait 34 bin 572 metrekare alan üzerinde kurulan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 6 ahşap ev, 25 odalı otel, 300 kişilik toplantı ve seminer salonu, 50 kişilik restoranı bulunan tesisleri 20 yıllığına kiralayan Cevdet Doğan\'ın kirayı ödemediği iddia edildi. Bu gerekçeyle tesislerin tahliyesine karar verildi. Kararın uygulanması için aralarında asker, belediye ve sağlık görevlilerinin de yer aldığı 160 kişilik ekip, içerisinde kamyonların da yer aldığı 40 araçlık konvoyla yaylaya çıktı. Karşısında kalabalık ekibi gören işletmeci Cevdet Doğan, şakınlık yaşadı. Görüşmeler sonucu tesisteki eşyalar tahliye edilip, ekiplerce kamyonlara yüklendi. \'KİRA BORCUM YOK\' SAVUNMASI İşletmeci Cevdet Doğan, tahliye işleminin yasaya uygun olmadığını savunarak konunun yargıda olduğunu söyledi. Doğan, \"Kira sözleşmesine istinaden, kalorifer sistemi yaptırılıp kiraya mahsup ettirilecekti. Kiraya mahsup ettirilmeden, \'Borcun var\' denilerek bana tahliye davası açtılar. Dava benim lehime sonuçlandı. Geçmişe dönük borçlarımı yeni çıkan yasayla yapılandırdım. Borçlarımı ödedim, benim belediyeye kira borcum yok. Buna istinaden belediye herhangi bir mahkeme kararı olmadan tahliye yazısı yazıyor. Ben de bu yazıya istinaden dava açtım ve \'yürütmeyi durdurma\' kararı çıktı. Kira sözleşmesini siz iki kişi arasında \'sözleşmeyi feshettim\' diye söyleyerek feshedemezsiniz. 2024\'e kadar sürem var. Buna rağmen tahliye edildim\" dedi. BELEDİYEDEN AÇIKLAMA Trabzon Büyükşehir Belediyesi de tahliye konusuna ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İşletmecinin, gecikme bedelleri hariç 755 bin 572 bin lira kira borcunun bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: \"Belediyemizce 30/03/2018 tarihli yazı ile sözleşmenin feshedildiği kiracıya bildirilmiş ve taşınmazı tahliye etmesi için 15 gün süre verilmiştir. Kiracı bu süre içerisinde de taşınmazı tahliye etmemiştir. ​Bu nedenle Belediyemizce Akçaabat Kaymakamlığı\'ndan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu\'nun 75\'inci maddesi gereğince kiracının tahliye edilmesi istenmiştir. ​Akçaabat Kaymakamlığı 02/05/2018 tarihli 1291 sayılı yazılarıyla 11/05/2018\'de kiracının taşınmazdan tahliye edilmesine karar vermiştir. ​Kiracı, Akçaabat Kaymakamlığı\'nın bu yazısına karşı İdare Mahkemesi\'nde iptal davası açmıştır. İptal davası Cevdet Doğan\'ın aleyhine sonuçlanmıştır. Bu karara göre; tahliye işlemi gerçekleşmiştir. ​Kiracı Cevdet Doğan işletmeyi kiraladığı 2004\'ten itibaren 2014 yılına kadar İl Özel İdaresi\'ne ve 2014\'te Büyükşehir Kanunu gereği Hıdırnebi\'yi devralan Büyükşehir Belediyesi\'ne de 2014-2018 tarihleri arasında toplam 14 yıldır, mahsuplaşma dışındaki 1 milyon 150 bin TL kira borcunu ödememiştir.\"