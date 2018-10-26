(Görüntülü) Yaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

TRABZON, (DHA)- KARADENİZ\'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Maçka ilçesi Ayaster Yaylası ile Sürmene ilçesinin Büyükyayla ve Handüzü yaylalarında etkili kar yağısının ardından mahsur kalan 10 kişi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine sabah saatlerinde yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleri öğleden sonra Ayaster Yaylası’ndaki vatandaşa ulaştı. Karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarılarak geri dönüşleri sağlandı. Aynı şekilde Büyükyayla ve Handüzü yaylalarında da mahsur kalan yaylacılar için yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaylacılar ile bereberindeki küçükbaş hayvanlarının da geri dönüşünü sağladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kış mevsiminde olduklarını hatırlatarak, yayla ve mezraların terk edilmesi gerektiğini söyledi. Gümrükçüoğlu, \"Arık kış mevsimindeyiz. Yayla ve mezralarda çok ciddi doğa olayları ile karşılaşabiliriz. Elbette nerede olursa olsun tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz. Lakin can ve mal güvenliğimiz için bahar aylarına kadar yayla ve mezralara çıkılmaması gerekiyor. Bu hususu hemşerilerimden özellikle rica ediyorum\" dedi.