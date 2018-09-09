(Görüntülü) Yaylacıların zorlu yolculuğu

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) - KARS\'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyü ile Arpaçay\'ın Küçükboğaz, Bardaklı ve Karaurgan köylüleri, yaylalarının bulunduğu Kıraç köyü kırsalına yol yapılmasını istedi. Kışlık doğal mutfak ürünlerinin hazırlandığı 2-3 aylık yayla serüveni renkli görüntülere sahne oluyor. Yaklaşık 2 saat süren traktör yolculuğunun ardından varılan yaylalarda eşeklerde su taşınması, koyun ve kuzuların yüksek rakımda otlaması, çocukların yayla oyunlarının eşliğinde süren bu renkli yaşamı tüm zorluklara rağmen keyifli anlara dönüşüyor. 10 yaylanın bir arada olduğu bölgedeki yol sorununa çözüm isteyen köylüler, Kışlık yiyecekleri hazırlamak için yazın 2-3 ay yaylaya çıkıyoruz. Ancak yollar bozuk ve araç giremiyor. Eşek sırtında su taşıyıp ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Hasta olunca ambulans bile gelemiyor. Yolun yanı sıra su ve elektrik sıkıntısı da yaşıyoruz. Ne olur bize yol yapsınlar dediler.