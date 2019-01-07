(Görüntülü) Yayla kentsel dönüşümünün uygulanacağı Ayder'de heyecanlı bekleyiş

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE , (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Ayder\'i kirlettik, rezil ettik\" çıkışı sonrası Rize\'nin Ayder Yaylası için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde \'Kentsel Dönüşüm Projesi\' hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un, Türkiye\'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve \'imar kirliliği\' tartışmalarıyla gündeme gelen Ayder Yaylası\'nda kentsel dönüşümün nisan ayında başlatılacağını açıklaması, yayla sakinlerini heyecanlandırdı. Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile öne çıkan \'turizm merkezi, milli park, ve doğal sit\' alanı statüsüne sahip Ayder Yaylası, her geçen gün artan kaçak yapılar sonucu \'imar kirliliği\' tartışmalarıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Ayder\'i kirlettik, rezil ettik\" çıkışı sonrası yayla için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde \'Kentsel Dönüşüm Projesi\' hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. BAKAN AÇIKLADI, NİSANDA BAŞLIYOR Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 29 Aralık\'ta Rize\'ye yaptığı ziyaret sırasında Ayder Yaylası\'ndaki Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin nisan ayında başlayacağını açıkladı. Etaplar halinde uygulanacak proje yol, otopark ve kaplıca havuzlarının yeniden inşasıyla başlayacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Avusor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Proje altyapı ve üstyapı ile devam edecek. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili \'imar kirliliği\' tartışmaları da son bulacak. YAYLACILARDAN PROJEYE DESTEK Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, \'imar kirliliği\' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kendilerinin de mağdur edilmeden projenin bir an önce uygulanmasını istiyor. Ayder’de işletmecilik yapan Emin Mahmutoğlu, yıkılacak işletmelerinin yerine kendilerine yeni işletmeler verilmesini istedi. Mahmutoğlu, \"Dere kenarından bir yol yapılacak. Oraya bizim işletmelerimiz geçici taşınabilir. Sonrasında buralar yapılsın tekrar buraya alsınlar. Ayder Yaylası bozuldu. 1 metrekare yeri olan dükkan yaptı. Devleti, hukuku dinleyen yok. Düzenli bir Ayder istiyoruz” dedi. İşletmeci Ayşe Sarı ise, Ayder’in güzel olmasını istediklerini belirterek \"Bu şekilde Ayder Yaylası çok güzel değil. Bizi de memnun etmiyor. Kentsel dönüşüm yapılırken mağdur olmak istemiyoruz. Köylümüz ağlamasın, üzülmesin. Ayder’de Ayderliler olsun“ diye konuştu. Yasemin Meşeci de Ayder Yaylası\'nda ekmek parası kazandıklarını ifade ederek, “Biz para kazanmaya muhtacız. Karda kışta bu yüzden dükkanımızı açmışız. Bir lokma ekmek için buradayız. Kentsel dönüşüm başladığında bizim işimiz bitti. İllaki güzel olacak ama bizi de düşünmeler lazım. Bize zarar vermeyecek şekilde yapılmalı. Biz devletimize güveniyoruz\" ifadelerini kullandı. SARI: ÜLKEYE GÜZEL BİR AYDER KAZANDIRILACAK Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, nisan ayında başlayacak kentsel dönüşümü beklediklerini belirterek şunları dedi: \"Kentsel dönüşüm kademe kademe ilerleyerek tamamlanacak. Vatandaşlarımızın ve işletme sahiplerinin mağdur edilmeyeceği bir süreç olacak. Bölgemize, ülkemize inşallah güzel bir Ayder kazandırılacak. Geniş otoparkı olan trafikte soru yaşamayan mimari anlamda daha düzgün bir görüntüye kavuşacağız. Hizmet kalitesi de bununla beraber artacaktır. Teleferik projesine de hemen akabinde başlanmasını istiyoruz. İnsanlarımızın beklentisi güzel. İnşallah güzel bir netice elde edilecektir.” AYDER YAYLASI Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar\'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.