(Görüntülü) Yayalara yol vermeyen sürücülere para cezası

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, yaya geçidinden geçeceklere yol vermediği radar aracıyla tespit edilen sürücülere, 408\'er liralık para cezası kesildi. Trafik uygulamasına katılan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, \"Amacımız; vatandaşa trafik kurallarını uygulatmak, trafik kurallarına uyulmasını sağlamak\" dedi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent meydanında trafik uygulaması yapıldı. Denetime Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt da katıldı. Yaklaşık 1 saatlik uygulamada, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden geçeceklere yol vermeyen sürücüler, radar aracıyla tespit edildi. Kurala uymayan sürücüler, Demirköprü kavşağında durduruldu. Sürücülere \'Karayolları Trafik Kanun\'unun 74\'üncü maddesi gereğince 408\'er liralık ceza yazıldı. Yayalar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirtirken, sürücüler ise ceza yazılması nedeniyle sitem etti. Hedeflerinin kentte trafik kazası oranını en aza indirmek olduğunu belirten Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, \"\'Karayolu Trafik Kanunu\'na göre, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğü yayaya aittir. Bunun da cezası bugün yürürlüğe giren yeni yasa ile birlikte yüzde 100 artırıldı. Bu üstünlük yayaya aittir. Vatandaş yaya geçidine adımını attıktan sonra gelen arabanın durması gerekiyor. Bu da ehliyet alınırken sınavlarda soruluyor. Sınavlarda bu sorulara cevap verebildiğine göre sürücü bunu bilebiliyor demektir. Bizim amacımız trafik cezası kesmek değil. Bizim amacımız vatandaşa trafik kurallarını uygulatmak. Trafik kurallarına uyulmasını sağlamak. Bu uygulamaları sıklıkla yapacağız. Emniyet kemeri uygulamasında yüzde 95\'lere kadar çıktık. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında büyük bir azalma var. Yani bu toplumun yararına olan bir şey\" diye konuştu.