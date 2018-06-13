(Görüntülü) Yatırımcıların işi artık çok kolay

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) MERSİN\'de yerli ve yabancı yatırımcıların bürokratik işlemlerini tek bir noktada yapabilmesine imkan sağlayan Tek Durak Ofisi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın da katıldığı törenle açıldı. Elvan, ofislerin yatırımcılara danışmanlık hizmeti de vereceğini söyledi. Merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin Ticaret Borsası içerisinde yer alan ofisin açılış törenine akan Elvan\'ın yanı sıra; ValiAli İhsan Su, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ile işadamları ve girişimciler katıldı. Konuşmasında Tek Durak Ofisi ile ilgili bilgiler veren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yatırımcıların tüm iş ve işlemlerinin ofis elemanları tarafından yürütüleceğini kaydetti. Bunun ilk örneğinin İstanbul?da hayata geçirildiğini dile getiren Elvan, ?İstanbul?daki ofisimiz sadece yabancı sermayeli şirketlere hizmet veriyor. Mersin?deki tek durak ofisimiz hem yerli hem de yabancı tüm firmalarımıza hizmet verecek. Diyelim ki içimizden birisi yatırım yapmak istiyor. Eğer belediyeyle ilgili bir işlemi varsa burada elemanlarımız sizin adınıza onay verecek. Çalışma bakanlığı ile ilgili işlerinizi yine Çalışma Bakanlığı elemanı buradan sizin adınıza o problemi çözecek dedi. Yeni oluşumdan tüm yatırımcıların istifade etmesinin önemine vurgu yapan Elvan, ofisin vize ve ruhsat işlemlerinin dışında danışmanlık desteği vereceğini de belirterek, Pazarlara yönelik ilgili bilgiler verilecek. İlle ilgili, sektörle ilgili yine istenilen verilen ilgili yatırımcıya verilecek. Bir anlamda yatırımcının yönlendirilmesi, yatırımcıya danışmanlık yapılması işlemleri de burada sağlanacak. Bu merkezde her türlü Ar-Ge faaliyetleri olacak. Her ürünümüze yönelik hastalık şikayetleri geliyor. Turunçgil özelinde bu tür hastalıklarla mücadeleye yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri olacak. Artık burası, turunçgil üreten çiftçimizin uğrak yeri olacak. Tüm sorunların dinlendiği, bu sorunların çözümü noktasında araştırma ve uygulama mekanizmalarının geliştirildiği bir yapı oluşturulacakö şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Projesi, Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Davut Keleş ile ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altınsu arasında imzalandı. Bakan Elvan daha sonra beraberindeki heyetle, Mersin Tek Durak Ofisi?nin açılış kurdelesini kesti.