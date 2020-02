(Görüntülü) Yatırım yaptıkları okulu incelediler

Hasan YİĞEN/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesindeki Selendi Bölge Yatılı Ortaokulu\'na \'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim Projesi\' kapsamında geçmiş yıllarda Ferrero Şirketler Grubu tarafından yapılan yatırımlar, yerinde incelendi, Şirket yetkilileri, incelemeler sırasında göze çarpan eksiklikleri de not alarak yatırım programına dahil etti. İtalyan çikolata firması Ferrero, 2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı\'nda, Selendi Bölge Yatılı Ortaokulu\'nun ısıtma sistemindeki sorunu giderip, dış cephe ve binadaki diğer ihtiyaç duyulan kısımların boyasını yenileyip, kız ve erkek öğrenci yurduna yangın kaçış sistemi kurulması için yatırımlarda bulundu. 207 öğrenci kapasiteli pansiyonu bulunan ve 150 öğrencinin eğitim gördüğü okulu, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde de ziyaret eden şirketin üst düzey yetkilileri, yaptıkları yatırımları yerinde inceledi. Şirket yetkilileri Okul Müdürü Nuri Demiray\'dan yapılan yatırımlar hakkında bilgi alıp, göze çarpan diğer eksikleri de not aldı. Ziyarette konuşan Okul Müdürü Nuri Demiray, firma yetkililerine geçen dönem yaptıkları yatırımlar için teşekkür edip, \"En önemli yatırım olan eğitime katkınızın örnek teşkil etmesini istiyorum\" dedi. Türkiye\'deki öğrencilere yönelik sosyal projelerin devam edeceğini belirten Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili, \"Bugün okulların açılmasıyla aynı güne rastlayan sevinçli bir gün. Çünkü Ferrero Manisa Fabrikası\'nın 5\'inci açılış yılını da kutluyoruz. Manisalı çocuklar için büyük bir sosyal proje oluşturma kararı almıştık. Milli Eğitim Bakanlığı ve Manisa Valiliği ile birlikte gerçekleştirilen bu sosyal projenin sonuçları burada hepimizin gözleri önünde. Bu projeyi Selendi öğrencilerine adıyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Ferrero sadece çok lezzetli tatlıları ile değil aynı zamanda spor faaliyetleri ve sosyal programları ile de Türk çocuklarının yanındadır. Bu çerçevede \'Kinder+Spor Projesi\'ni gerçekleştirdik. Bütün ülkede binlerce çocuk bu projeye katılıyor\" diye konuştu. Eğitim bir ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, \"Tabi eğitim süreci uzun bir süreç. Bu süreçte maddi manevi bir çok sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Gerek bizler kaymakamlık, valilik ve milli eğitim olarak bu sorunları çözmeye çalışırken, aynı zamanda Ferrero ailesi gibi hayırseverlerimiz bizlere bu sıkıntıların giderilmesinde maddi anlamda, manevi anlamda birçok destek sağlıyorlar. Eğitim bir ülkenin geleceğidir. Çocuklar bir ülkenin geleceğidir\" dedi. \'EĞİTİM SADECE OKULDAKİ DERS BAŞARISI DEĞİLDİR\' Eğitimi sadece okuldaki ders başarısı olmadığını söyleyen Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, \"Aynı zamanda onun dışına taşan sizin gelişiminizin önümüzdeki dönem içerisinde ülkeye çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her birinizin potansiyelini gözlerinizdeki ışıktan görüyoruz. Bu bir takım işi\" dedi. Ziyaretin ardından Kaymakam İrdelp tarafından firma Onursal Başkanı Marsili\'ye öğrenciler tarafından yapılan yağlı boya tablosu hediye edildi. Ziyarete Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Selendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Karagöz, Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın ve firma yetkilileri de katıldı.