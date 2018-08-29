(Görüntülü) Yatağa bağlı Özlem'in Gölcük Tabiat Parkı mutluluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- DÜZCE\'de ALS hastalığı nedeniyle 5 yıldır yatağa bağlı yaşayan Özlem Yarıcı Özalkan (35), Bolu\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı\'nı görmek isteyince, ambulansla parka getirildi. Sedyeyle göl kenarına indirilen Özlem Yarıcı Özalkan, gülümseyerek Gölcük’ün güzelliğini izledi. Gölyaka ilçesinde, ALS hastalığı nedeniyle 2013 yılından beri yatağa bağlı yaşayan Özlem Yarıcı Özalkan, gözleriyle iletişim kurduğu ailesine 10 yıl önce sağlıklı olduğu zamanlarda geldiği Gölcük Tabiat Parkı\'nı yeniden görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine aile fertleri, Düzce Valiliği vasıtasıyla sağlık ekiplerinden yardım talep etti. Gölyaka\'da bulunan eve ambulansla gelen sağlık görevlileri, solunum cihazına bağlı Özlem Yarıcı Özalkan\'ı alıp, Bolu\'daki Gölcük Tabiat Parkı\'na getirdi. Özalkan\'a ailesi ve yakınları da eşlik etti. Göl kenarına getirilen Özlem Yarıcı Özalkan, sedyenin üzerinden keyifle tabiat parkını seyrederek gülümsedi. Özalkan, mutluluğunu gözleri vasıtasıyla annesiyle kurduğu iletişim yöntemiyle anlatarak temiz havanın ve güneşin tadını çıkardı. Özalkan\'ın, Gölcük Tabiat Parkı anısını bir süredir, hastalığının evreleri ve yaşadıklarını bilgisayar sistemiyle yalnızca gözlerini kullanarak yazdığı otobiyografi kitabına ekleyeceği öğrenildi. Hastalığı nedeniyle su içemeyen Özalkan\'ın internet üzerinden başlattığı kampanya ile Afrika ülkelerinde 5 su kuyusunun yapımına vesile olduğu, 6\'ncı su kuyusunun da yapımının sürdüğü öğrenildi. ALS ile 5 yılı yatağa bağlı 10 senedir mücadele eden Özlem Yarıcı Özalkan\'ın annesi Perihan Özalkan, \"10 yıl önce burayı görmüştü. Tekrar burayı özlediğini, görmek istediğini söyleyince buraya getirdik. Kendisi ile alfabe tablomuz üzerinden anlaşıyoruz. Göz kırparak yazıyoruz. Bilgisayardan da yazabiliyor. Ayrıca kitap yazıyor. Kitabında hastalığını ve yaşadıklarını anlatıyor. Sosyal medyaya da yazı yazıyor. Yazıları evdeki bilgisayar sistemi üzerinden gözleriyle yazıyor. Su kuyusu kampanyası başlattı. Özlem önceden de birilerine yardım etmeyi çok isterdi. Hasta olmadan önce de yoksullara yardım etmeyi çok severdi. Ramazan ayında da internette yazı yazıp iletişime geçti. Onlar da sağolsun yardımlaştılar. Para toplandı. Şu anda 6\'ncı kuyuya başlandı\" dedi.