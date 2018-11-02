(Görüntülü) 'Yaşlılara yol ver' dedi, çıkan tartışmada bıçaklandı... O anlar kamerada

Mithat ABAKAN- Antalya-DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde bir banka şubesinde kapıdaki öncelik sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı. Side turizm bölgesindeki bir banka şubesine 31 Ekim Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında annesiyle gelen Alpaslan Engin Çakır, işlemlerini bitirip şubeden çıkan Hayri G. ile kapıda öncelik nedeniyle tartıştı. İddiaya göre; Alpaslan Engin Çakır, annesini göstererek, Yaşlılara yol ver diye Hayri G.\'ye tepki gösterdi. Yine iddiaya göre Hayri G., Çakır\'a küfür ederek dışarı çıktı. Küfürleri duyan Alpaslan Engin Çakır, sinirlenerek peşinden gittiği Hayri G. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Hayri G., yanında taşıdığı bıçakla Alpaslan Engin Çakır\'a saldırdı. Kalbinin üstünden aldığı tek bıçak darbesiyle yaralan Çakır kan içinde yere yığılırken, Hayri G., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Alpaslan Engin Çakır, yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Çakır, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. Hayri G.\'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. KAVGA ANI KAMERADA Diğer yandan Çakır\'ın yaralandığı kavga anı bankanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şubeden çıkan Hayri G.\'nin kapıda Alpaslan Engin Çakır ve annesiyle karşılaştığı, konuştukları görülüyor. Hayri G.\'nin şubeden çıkmasının ardından annesinin engelleme çabasına rağmen Alpaslan Engin Çakır\'ın koşarak gittiğinin yer aldığı görüntülerin devamında, ikilinin kavga ettiği görülüyor. Görüntülerde, Hayri G.\'nin Alpaslan Engin Çakır\'ı bıçakladığı, vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı da yer alıyor.