(Görüntülü) Yaşlı adamın tek başına yaşadığı ev yandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT\'te, 63 yaşındaki Ramazan Efe\'nin tek başına yaşadığı inşaat halindeki evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, İzmit Veliahmet Mahallesi Sumak Sokak\'ta meydana geldi. Ramazan Efe\'nin tek başına yaşadığı inşaat halindeki binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sırasında yaşlı adamın evde olmaması olası bir faciayı önlerken, binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiyeciler yangının yanındaki binalara sıçramaması için büyük çaba sarf ederken, evin içerisinde bulunan tüpler de itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Evinin yandığını duyarak olay yerine gelen Ramazan Efe büyük üzüntü yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.