(Görüntülü) Yarsuvat ile Cengiz'in ultrAslan gerginliği (1)

Yarsuvat: \"Kendine ultrAslan diyen bir grup, Galatasaray Kulübü üzerinde hak iddia etmeye çalışıyor\"





Mustafa Cengiz: \"ultrAslan bedel almıyor\"





Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)





Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Duygun Yarsuvat\'un, sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgili olarak konuşan başkan Mustafa Cengiz, Yasuvat\'a tepki gösterdi.



UltrAslan\'ın lisanslı ürünlerinin GS Store\'dan satılmasını eleştiren Duygun Yarsuvat, yönetim kuruluna, \"ultrAslan\'ın ürünlerini GS Store\'da satmak yönetimiyle meşru bir hale mi getiriyorsunuz? Şahıslara mı bu paralar veriliyor? Bunun muhasebesi nasıl yapılıyor?\" sorularını yöneltti.



Sosyal medya üzerinden taraftarların konuyla ilgili mesajlarını okuyan Yarsuvat, \"Kendine ultrAslan diyen bir grup, Galatasaray Kulübü üzerinde hak iddia etmeye çalışıyor. Bu vahim bir olaydır. Bunu sorduğumuz zaman \'Taraftar grubudur, dünyanın her tarafından böyle yapılır\' cevabını aldık. Dünyanın her tarafından olur ama Galatasaray\'da olmaz\" şeklinde konuştu.



GS Store\'larda bu ürünlerin satılmaması gerektiğini belirten Yarsuvat, şöyle konuştu: \"Bu cesareti nereden aldılar diye kendi kendime sordum. Yönetim kurulumuz, rahmetli Metin Oktay\'ın ölüm yıldönümünde beraber oldukları bir fotoğraf gördüm. ultrAslan flaması açılmış, arkasında da yönetim kurulu üyelerimiz duruyor. Sayın yönetim kurulu! Meşru olmayan kişilerle dans ederseniz birgün sizin ayağınıza basarlar. Birçok büyük kulübün başına gelmiştir. Galatasaray, diğer kulüplerden farklıdır. 113\'üncü yılını kutlayan bir kulüp, belli bir kültür yuvasından hareket etmiştir. Bunu aşağılayarak, diğer kulüplerden farklılığını görmeyerek buraya talip olmak, bir müddet sonra yönetim kurulunu da rahatsız etmek demektir. Lütfen bu mutabakatı sona erdirin. Galatasaray\'a ait olan mağazalarda bu grubun ne olduğu belli olmayan ürünlerinin satılmalarına mani olun. Sattınız, parasını nasıl ödediniz bilemiyorum. Parasını nasıl ödediniz? Galatasaray\'ı sonucunu bildiğimiz bir maceraya sokmayın.\"



CENGİZ: \"ULTRASLAN BEDEL ALMIYOR\"



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ultrAslan\'ın söz konusu satışlardan bedel almadığını belirtti. Cengiz, \"Sanki bir yönetim olarak sosyal medyadaki bazı yazışmalara göz yumuyoruz, destek oluyoruz ya da yol veriyoruz. ultrAslan\'ın tüzel kişiliği ve isim hakkı var. ultrAslan markasıyla mağazalarda satılması ticari açıdan planlanarak yapılan bir olay. Masum. Bedel almıyorlar. Hiçbir bedel yok. Duygun ağabey parasını nasıl ödediğimizi soruyor. Öyle bir ödeme yok. Bedava. Özhan Canaydın zamanında da aynı şekilde satılmış\" şeklinde konuştu.



UltrAslan\'ı öven Cengiz açıklamalarını şöyle sürdürdü; \"ultrAslan, dünyanın en büyük taraftar grubu. ultrAslan çapında dünyada bir grup yok. Ömrüm maçlarda geçiyor. Liverpool, Arsenal, Manchester United, Barcelona ve Real Madrid\'i de izliyorum. Hiçbirinin böyle kendini parçalayan bir taraftarı yok. Peki forvet alamadığımızda ultAslan bildiri yayımlayıp, bize ağır ifadeler kullandığında neredeydiniz? ultrAslan bir çizgide. Ben onlarla köfte ekmek yemedim\" diye konuştu.



Metin Oktay\'ı mezarındaki anmaya gittiğini hatırlatan Mustafa Cengiz, \"Orada ultrAslan da vardı. Gelip Metin Oktay\'a sahip çıkıyorlar. ultrAslan, benim için değerli bir taraftar grubudur. Asla organik bir bağım yok. Yöneticilerimizin de bağı yok. Bu böyle biline.\"