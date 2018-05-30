(Görüntülü) Yarım asırdır dövdüğü demirlere şekil veriyor

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Kayhan Çarşısı\'nda 50 yıldır sıcak demircilik yapan Halis Çıkıkçı (70), 600 derece ateşte dövdüğü demirlere şekil veriyor. Mesleğin dedesinden babasına, babasından da kendisine geçtiğini ifade eden Çıkıkçı, \"Demiri dövmek için 600 derece ısıyı bulan ocakta kızdırıyorum. Bu nedenle, demir döverken ortamda sıcaklık 60 dereceyi buluyor. Zor bir meslek\" dedi. Bursa\'da tarihi Kayhan Çarşısı\'nda bulunan küçük atölyesinde 50 yıldır demircilik yapan Halis Çıkıkçı, keser, balta, nacak, kazma, orak, çapa ve kürek gibi aletleri imal ederek geçimini sağlıyor. Mesleğinin dedesinden babasına, babasından da kendisine geçtiğini ifade eden Çıkıkçı, 600 derece ısıya ulaşan ocağa koyduğu demirlere döverek şekil veriyor. Eskiden Kayhan Çarşısı\'nın tamamen sıcak demircilerden oluştuğunu ifade eden Halis Çıkıkçı, teknolojinin gelişmesi ve eleman yetişmediği için mesleğinin kaybolan meslekler arasına girmek üzere olduğunu ifade etti. Yaptıkları için adının \'sıcak demircilik\' olduğunu, 600 derece ısıya ulaşan ocakta kor gibi hale gelen demiri çekiçle döverek şekil verdiklerini ifade eden Halis Çıkıkçı, her mesleğin bir zorluğu olduğunu belirterek, \"Fakat bir işi severek yaparsanız onun zorluğunu aşarsınız. O iş size zevk verir. Demiri 600 derecelik ateşe koyuyoruz. Bu sıcaklık bize 60 derece olarak etki ediyor. Ateşin sıcaklığı, demirin sıcaklığı ve havanın sıcaklığı derken haliyle bizim hissettiğimiz sıcaklık artıyor. Ama o yüksek derecelere alıştık artık. Ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz çünkü. Bizim sıcaktan şikayetimiz yok. Alıştığımız için etkilenmiyoruz\" dedi. \'BELGESELLERDE KALACAK\' Mesleğinin unutulmaya yüz tutmuş meslekler grubunda olduğunu ifade eden Halis Çıkıkçı, \"Yetişen eleman olmadığı için böyle fotoğraflarda kalacak, belgesellerde kalacak. Aslında bugün okullarımız bu işin eğitimine yönelse bu meslekler kaybolmaz. Ancak yönelme olmadığı için yok olmaya mahkum. Eskiden Kayhan Çarşısı\'nda baştan sona kadar 50-60 demirci esnafı vardı. Fakat zaman içerisinde bu işyerleri, eleman bulamadıkları için kapandı. Biz de zaten son demlerimizi yaşıyoruz\" dedi. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Halis Çıkıkçı, hangi meslekte olursa olsun, insanin işini sevmesi gerektiğini ifade etti. Mesleki ahlakın çok önemli olduğunu vurgulayan Çıkıkçı, \"Sadece elle çalışıyorsanız ona çırak denir. Eğer elinin yanına aklını koyarsan o zaman usta olursun. Aklının yanına kalbini de koyarsan o zaman da sanatkar olursun. Bu zamanla olur. Mesleğinizi severseniz olur. Sevmezseniz o meslekte muvaffak olamazsınız\" dedi.