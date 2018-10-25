(Görüntülü) Yargılamada 'azami süre' 1 Ocak'ta başlayacak

Yargılamada \'azami süre\' 1 Ocak\'ta başlayacak ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 1457 ayrı dava ve 220 soruşturma türü için azami süre oluşturduklarını belirterek, 1 Ocak\'tan itibaren bunun sürelerini davanın taraflarına bildireceğiz dedi. Antalya Kundu\'daki Adalet Tesisleri\'nde düzenlenen 16\'ncı Ulusal Adli Tıp Günleri\'ne Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK üyeleri, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim ve savcılar, adli tıp kurumları başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adaletin sağlanmasında, kanunların uygulanması aşamasında, delillerin tespiti, delillerin niteliğinin ortaya konulmasına ve analiz edilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. DELİLDEN SUÇLUYA ULAŞILIYOR Adil, etkin ve etkili soruşturma ve yargılamanın temelinde suçludan delile değil, delilden suçluya gidiş yattığını belirten Gül, Suçlu çok nadir hallerde, suçüstünde yakalanır. Bir kişi suç işlerken yani suç üstünde yakalandığında, onun suçlu olduğunu, delile pek gerek duyulmaksızın suçüstü hali gösterebilir. Ya da suçu itiraf etmesi beklenir. Ancak büyük çoğunlukla suçlular, suçüstünde yakalanamaz. Bir suçun işlendiği bilgisi oluşmadan suç işlenmiştir. Böyle bir durumda, yani bir suçun işlendiğine ilişkin bilgi adli kolluğa ve savcılığa ulaştıktan sonra soruşturma başlar. Soruşturma sonrasında olağan şüpheler ve şüpheliler hakkında delil toplanmaya başlanır. İşte tam da bu sırada delillerin niteliğini ortaya koyacak, toplanan delillerin suç ve suçluyla ilişkisini ortaya çıkaracak bir uzman kuruluşa ihtiyaç bulunmaktadır. İşte bu uzman kuruluş, 100 yılı aşkındır adalete hizmet sunan Adli Tıp Kurumu\'dur. Kurum, her geçen gün kapasitesini artırarak, delillerin kesinleştirilmesinde adalet teşkilatının ayrılmaz parçası olmuştur diye konuştu. \'BİLİRKİŞİLİKTE İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİLİZ\' Bilimin geldiği noktada adaletin işini kolaylaştığını belirten Bakan Gül, Türkiye\'de kamuoyunu meşgul eden konu da dahil (Cemal Kaşıkçı cinayeti) her türlü hadise konusunda adli tıp kurumunun yetkin olduğunu kaydetti. Adli tıp hizmetlerinin tüm illerde verildiğini dile getiren Gül, dünyada adli tıp alanında hangi yenilikler varsa bunun fazlasını yapmaya kararlı olduklarını dile getirdi. Bilirkişi müessesesinin yargılamanın ana unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Gül, bilirkişiliğin reforma tabi tutulmasının bir gerçeklik olduğuna dikkati çekti. Bilirkişilik konusunda henüz istenilen düzeyde olunmadığına vurgu yapan Gül, Olumlu sonuçlar almaya başladık. Bilirkişilik müessesesini Türkiye\'de artık sorun olmaktan çıkararak, yargılamada dosyaları uzatan ya da yargılamalar konusunda şüphe uyandıran bir kurum olmaktan çıkarmak boynumuzun borcudur. Nerede hangi konuda aksamalar varsa bunları çözme kararlılığındayız dedi. YENİ DÖNEM 1 OCAK\'TA BAŞLAYACAK Yeni adli yılla yargılamada hedef sürenin başladığını anlatan Bakan Gül, vatandaşlar için öngörülebilir bir süreç oluşturmayı hedeflediklerini aktardı. Gül, 1457 ayrı dava ve 220 soruşturma türü için azami süre oluşturduk. 1 Ocak\'tan itibaren bunu davanın taraflarına bildireceğiz. Süre aşımına sebep olan konu bilirkişi raporundan mı kaynaklanıyor, adli tıp raporundan mı kaynaklanıyor, soruşturmadaki herhangi bir yazışmadan mı, bir kurumun ilgisizliğinden mi kaynaklanıyor gibi sorunları adli laboratuvar gibi dosyalardaki gecikmeleri genel ve lokal manada çözme kararlılığındayız diye konuştu. Bakan Gül, FETÖ üyelerinin adli tıpa sızma girişimlerini ve bu konuda yargıyı farklı yönlendirme çabalarını, yargı ve devletin çökerttiğini dile getirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,ün salona girişi Protokolün görüntüsü Bakan Gül\'ün konuşması İsmail Rüştü Cirit\'in konuşması Plaket töreni Toplu resim çekimi Haber Hasan DEMİRBAŞ-Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,(DHA) 440 MB --- 03.58 HD (Tür: Yurt)