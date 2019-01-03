(Görüntülü) Yaralı sürücü, araçtaki etleri düşündü



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Abdulaziz Hebbo(23)?nun araçta bulunan etleri düşünmesi dikkat çekti.

Kaza, akşam saatlerinde, Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi?nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulaziz Hebbo(23) yönetimindeki 16 MG 364 plakalı hafif ticari araç, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Hebbo, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı.

ARAÇTA BULUNAN ETLERİ DÜŞÜNDÜ

Sürücü Abdülaziz Hebbo?nun ambulansa gittiği sırada, \"Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım\" diyerek konuşması dikkat çekti.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)