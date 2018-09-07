(Görüntülü) Yaralı su samuru kayalıklarda bulundu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta nesli tükenmek üzere olan su samuru, plajdaki kayalıklarda yaralı halde bulundu. Vatandaşların, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği su samuru, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.



Ender görülen ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan su samuru, Ilıksu Plajı yakınlarındaki kayalıklarda vatandaşlar tarafından başından ve gözünden yaralanmış halde bulundu. Yaralı su samuru, ilk önce kaçtı. Su samurunu yetkililere teslim etmek isteyen vatandaşlar, yaralı halde kaçıp ölmemesi için hayvanı yakalamaya karar verdi. Vatandaşlar, su samurunu sakinleştirmek için önce su ve midye verdi, ardından su samurunu bir çuvala koydu. Daha sonra su samuru Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



Yaralı su samurunun tedavi altına alındığını belirten Orman ve Su İşleri Zonguldak İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, \"Tedavisinin tamamlanmasının ardından bulunduğu yere, yani doğaya geri bırakacağız\" dedi.