(Görüntülü) Yaralı martı, çocuklar sayesinde tedaviye alındı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde çocuklar tarafından yaralı bulanan martı, bir esnafın da yardımıyla veterinere götürüldü, ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek tedavisine devam edilmesi sağlandı.



Spil Dağı eteklerinde ağız ve gagasından yaralı martı bulan çocuklar, İzmir Caddesi\'nde çilingircilik yapan 28 yaşındaki Hasan Özden\'den yardım istedi. Özden, çocuklarla birlikte martıyı veterinere götürdü. Veterinerin gerekli müdahaleyi yapıp, ilaç vermesinin ardından Özden martıyı dükkanına getirip, ilaçlarını verdi, sosis ve balıkla besledi. Özden, bir gün dükkanlarında baktığı martıyı ertesi gün tedavisi için Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü\'ne götürüp, buradaki veterinerlere teslim etti. Ameliyatın ardından martı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi\'ne götürüldü. Martının tedavinin ardından ya tekrar doğaya salınacağı ya da İzmir\'in Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi\'ndeki İzmir Doğal Yaşam Parkı\'na gönderileceği bildirildi. Yaralı martının tedavisini sağlayan çilingir Hasan Özden, \"Bir müşterimden dönerken çocukların elinde martıyı gördüm. Benden yardım istediler. Onları kırmayıp, martıyı çocuklarla birlikte veterinere götürdük.Şimdi ise emin ellerde tekrar özgürlüğüne kavuşacağı günü bekliyor\" dedi.



\'AĞIZ KISMINDA İRİNLİ BİR APSE OLUŞMUŞTU\'



Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Veteriner Hekim Engin Bahçeci ise martının tedavi süreci ile ilgii şunları söyledi:



\"Yaralı martı bize getirildiğinde ağız kısmında irinli bir apse oluşmuştu. Burada küçük bir cerrahi operasyon ile irini boşalttık. Bundan sonraki süreçte ise hem daha iyi bakılıp, barındırılabileceği hem de esas tedavisinin yapılacağı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi\'ne gönderdik.\"



Doğa Koruma ve Milli Parkla Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil ise vatandaşlara yaralı hayvan gördüklerinde hemen yetkililere bilgi vermeleri ya da en yakın veterinere götürmeleri konusunda uyarılarda bulundu.



