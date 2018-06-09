(Görüntülü )YARALI KÖPEĞİ KURTARMAYA ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER KARNE İÇİN OKULA YETİŞEMEDİ

Haber-Kamera: PATNOS (AĞRI), (DHA)AĞRI\'nın Patnos ilçesinde karne almaya giden Anadolu Lisesi öğrencileri yol kenarında bir aracın çarpıp kaçtığı köpeği kurtarmak için seferber oldular. Saatlerce köpeği kurtarmak için çaba sarfeden öğrenciler, okulları kapandığı için karne alamadı. Patnos\'un Sütlüpınar Mahallesindeki çevre yolunda bir aracın çarması sonucu sokak köpeği yaralandı. Yol kenarında can çekişen köpek, sabah karnelerini almak için Patnos Anadolu Lisesi\'ne giden öğrenciler tarafından farkedildi. Saatlerce yaralı köpeği kurtarmak için çaba sarfeden öğrenciler, köpeği ellerinden geldiği kadarıyla hayatta tutmaya çalıştı. Köpeğin kırılan ayağını tahta ve poşetle sarıp ona su veren öğrenciler, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü ve veterineri arayarak yardım istediler. Fakat köpeğin yarıdımına kimse gitmedi. Saatlerce köpeğin başında bekleyen 10 lise öğrencisi okulların kapandığı için karnelerini de alamadı. Öğrencilerden Özgür Kaya, \"Veterineri aradık, \'inek ve koyunlara bakıyoruz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ne götürün\' deyip kapattılar. Kimi aradıysak yardımcı olmadı. En son yoldan geçen biri köpeği traktörü ile alıp götürdü\" dedi.